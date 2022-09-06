كيف يمكن لقوة ان تؤثر في جسم دون ان تبذل شغلا عليه ، القوة لها التأثير على الأجسام بانواعها الثابتة و ذات الحركة ، والتي من خلالها يمكن تغيير اتجاه الجسم وتغيير موضعه وحالته أو إضعاف الأجسام المتحركة في الفيزياء ، فالقوة التي تمارسها الأجسام تتميز بخصائص فيزيائية تغير الأجسام التي تعمل عليها، لذلك تم العمل على تجزءة القوة في الفيزياء إلى عدد من الأجزاء كل منها مبني على مجموعة من الخصائص والمميزات، تابعوا معنا .

حدد القوة في الفيزياء

تؤثر القوة على الأشياء الثابتة أو المتحركة، والتي من خلالها يمكن تغيير اتجاه الكائن أو تغيير موضعه وحالته أو إضعاف الأجسام المتحركة. تُقاس القوة في الفيزياء بوحدة نيوتن. القوة، ويمثلها مصطلح الدفع الذي يزيد من سرعة الجسم المصاب، ومصطلح مقاومة السوائل، وهو ما يعني تقليل سرعة الأجسام.

كيف يمكن للقوة أن تعمل على جسم ما دون العمل عليه

في الفيزياء، تم توضيح أن القوة المؤثرة على الأشياء ستغير حركة واتجاه جسم ثابت ومتحرك على حد سواء، وبالتالي، قد تؤثر القوة على الجسم دون أي جهد، إذا كانت القوة موجودة بشكل عمودي على الجسم فالجواب الصحيح للسؤال المطروح هو كالتالي

الجواب القوة العمودية في اتجاه حركة الجسم، أو أنها لا تحرك الجسم.

أنواع القوة التي تعمل على حركة الأجسام

فيما يلي أهم أنواع القوة التي تؤثر على حركة الأجسام المتحركة والثابتة

قوة الاحتكاك هي نتيجة ملامسة سطحين متقاربين.

قوة الشد هي القوة الناتجة عن سحب طرفين متقابلين.

قوة الزنبرك هي القوة التي تنتج عن زنبرك مضغوط أو ممتد بحيث يتم السحب أو الدفع من أجل تكوين قوة.

قوة الجاذبية هي القوة التي تعمل على استقرار الأشياء والأشياء على سطح الكرة الأرضية.

كيف يمكن لقوة ان تؤثر في جسم دون ان تبذل شغلا عليه ، تعتبر القوة من الدروس العلمية التي توصل العلماء اليها في عالم الفيزياء والتي تعرف بأنها تقاس بالنيوتن ، وتعرفنا على أنواع القوة التي تعمل على حركة الأجسام .