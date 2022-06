كيف ينبغي للآباء تنظيم عادات الأكل لدى أطفال التوحد

كيف يجب على الآباء تنظيم عادات الأكل للأطفال المصابين بالتوحد – نادرًا ما يكافح الآباء للتحكم في مزاج أطفالهم وتقلبات مزاجهم في أوقات الوجبات، أو على الأقل عادات الأكل المعقدة التي يصرون عليها ؛ مثل رفض أكل أطباق معينة. لكن في الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، تكون هذه السلوكيات أكثر حضوراً لديهم، وهذا هو السبب في أن والديهم يواجهون صعوبة أكبر في إطعامهم، وغالبًا ما يجدون أنفسهم في مواقف معقدة حول مائدة الطعام.

يقدم هذا المقال مجموعة من النصائح العملية للآباء والأمهات الذين يكافحون لإقناع أطفالهم بتناول الطعام، وحالاتهم المزاجية في تناول الطعام.

Comprendre les raisons des habitudes alimentaires fluctuantes d’un enfant autiste est la première étape pour lui permettre de se sentir mieux et à l’aise, d’affronter confortablement de nouveaux plats et de rendre l’heure du repas plus agréable et sereine pour toute العائلة.

تقنيات التعامل مع مشاكل الأكل

هناك مجموعة من الأفكار والنصائح للمساعدة في حل هذه المشاكل، من أجل تحقيق الأهداف الغذائية وتخفيف التوتر والخلافات حول الطاولة

تحديد الأولويات غالبًا ما يحاول الآباء حل جميع المشكلات السلوكية دفعة واحدة، وهذا خطأ ويعقد الأمور ؛ يجب أولاً تحديد الأولويات، سواء تنويع الأطعمة التي يأكلها الطفل، أو الكمية التي يأكلها، أو زيادة الوقت الذي يقضيه جالسًا على الكرسي.

ابدأ بوجبات صغيرة من المهم جدًا اتباع نهج تدريجي ؛ على سبيل المثال، عند محاولة دمج طبق جديد في النظام الغذائي للطفل، يمكنك البدء بإعطائهم كميات صغيرة جدًا، حتى لا ينزعجوا أو يلاحظوا مذاقهم.

تجنب الضغط المفرط إذا كان الطفل جالسًا على الطاولة لمدة عشر دقائق، وهي فترة زمنية جيدة، يجب على الوالدين عدم ممارسة ضغط إضافي على الطفل ومطالبته بالجلوس لفترة أطول. لعشر دقائق.

كن مثابرًا وصبورًا ومثابرًا قد يستغرق تعويد طفل أو حتى شخص بالغ على طعام جديد وقتًا طويلاً ومحاولات عديدة، لذا فإن الصبر هو أحد العوامل الحاسمة في جعل الطفل يعتاد على الأطباق الجديدة.

التعامل مع نوبات الغضب لا يُتوقع من الطفل أن يغير ببساطة عاداته الغذائية، بل أن يكون شديد المقاومة، أو الإدلاء بتصريحات عدائية أو إظهار سلوكيات سلبية مثل الصراخ.

ويبكى. في هذه الحالة يوصى باستخدام تقنية “الازدراء المتعمد”، والتي تتمثل في التظاهر باللامبالاة أمام الطفل طالما أن سلوكه لا يعرضه للخطر.

كيف يجب على الآباء تنظيم عادات الأكل للأطفال المصابين بالتوحد