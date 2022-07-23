كيكة التوفِيْ اللذيذة فِيْ الخلاط سهلة وسريعة

كعكة الكراميل اللذيذة من ألذ أنواع الكيك التي يمكنك صنعها بسهُولة وبسرعة فِيْ الخلاط، وهِيْ كعكة بصلصة الكراميل لها نكهة مميزة وستبهر عائلتك وضيوفك وخاصة محبي الكراميل. قدم نفسك من خلال موقع ثقافنيطريقة عمل كعكة الكراميل اللذيذة فِيْ الخلاط

مقادير كعكة الكراميل



تتميز كعكة التوفِيْ بمكوناتها البسيطة المتوفرة فِيْ المطبخ، ونوفر لك المكونات التالية لتحضيرها بالمكونات الدقيقة للحصول على كعكة بنكهة مميزة

3 بيضات.

كوب سكر

نصف كوب زيت.

كوب ونصف دقيق + رشة ملح.

ربع كوب حَلْيب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

مكونات الكراميل

كوب سكر

كوب ماء مغلي.

كأس حَلْيب؛

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملاعق زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كرتونة كريمة (اختياري).

للتزيين نصف علبة الكريمة المتبقية + فول سوداني مطحون.

كيف تستعد

تعد كعكة الكراميل فِيْ الخلاط من أسهل أنواع الكيكات التي يتم تحضيرها بخطوات سريعة وسهلة كالتالي



لتحضير الكيك ضعي ثلاث بيضات فِيْ درجة حرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا فِيْ الخلاط، ثم أضيفِيْ كوبًا من السكر، وكوبًا من ربع الحَلْيب فقط ونصف كوب من الزيت، واخفقي لمدة 5 دقائق. فِيْ وعاء عميق نضع كوب ونصف دقيق مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح ونقلب بمضرب يدوي ثم نسكب المزيج السائل فوق الدقيق ونقلب جيدا حتى يمتزج الدقيق مع البقية. المكونات ثم نضع خليط الكيك فِيْ صينية مقاس 20 × 30 مدهُون بالزيت ودقيق ويفضل أن تكون الصينية مفتوحة. اضغط على الدرج برفق لإزالة الهُواء ثم ضعه فِيْ فرن مسخن مسبقًا على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا. أخرجي الكعكة من الفرن واتركيها تبرد تمامًا.

طريقة تزيين الكيك

لتحضير طبقة التوفِيْ ضعي كوبًا من السكر فِيْ قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر ويتحول إلى اللون البني الذهبي. ثم يضاف كوب من الماء المغلي ويقلب جيدا حتى يذوب السكر وتختفِيْ الكتل. بعد ذلك، نذوب ملعقة كبيرة من النشا فِيْ كوب من الحَلْيب البارد ونضيفها إلى السكر بالكراميل مع التحريك. عندما يبدأ الخليط فِيْ الغليان، أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الزبدة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كيس قشدة. نستمر فِيْ التقليب حتى تمتزج المكونات ويصبح القوام سميكًا، ثم نطفئ النار ونترك صلصة التوفِيْ حتى تسخن. ثم نقوم بعمل بعض الثقوب فِيْ الكيك بعصا خشبية بعد أن يبرد تماما ونضيف صلصة التوفِيْ وهِيْ دافئة وننشرها جيدا بالملعقة. للتزيين، نضع باقي علبة الكريمة فِيْ كيس معجنات ونصنع خطوطًا على طبقة الكراميل، ثم نضع الفول السوداني المطحون على حواف الكيك. ثم نضع الكيكة فِيْ البراد لحين التقديم و الف بالصحة و الرفاهِيْة.

طريقة عمل صلصة التوفِيْ الكريمية

المكونات

كوب من الكريمة السائلة للخفق.

كوب سكر

ربع كوب ماء.

2 ملاعق زبدة.

كيف تستعد