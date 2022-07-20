كيكة الخضروات الحادقة ألذ وأسرع وجبة للفطور أو العشاء مغذية ولذيذة

كعكة حامضةفِيْ الآونة الأخيرة، أصبح تحضير الكيك المملح مشهُورًا كوجبة مثالية للإفطار أو العشاء، خاصة للصغار، حيث نستخدم أنواعًا مختلفة من الخضار الطازجة ذات الألوان الجذابة التي تجذب العين. احبك جدا. أما الطعم فهُو لا يوصف. شرائح خبز محمصة طازجة، تابعونا لمعرفة كيفِيْة تحضير الكيكة المالحة ومكوناتها بالتفصيل.

مكونات كعكة الإفطار

تختلف هذه الكيكة عن غيرها من أنواع الكيكات المعروفة حيث اعتدنا أن نأكل الكيكات الحَلْوة المزينة بألوان وأنواع مختلفة من الحَلْويات، ولكن هنا نستخدم الخضار والمكونات اللذيذة لتحضير هذه الكعكة ونحتاج إلى

الخبز المحمص اثنتا عشرة شريحة.

الزيتون عدة شرائح زيتون منزوع النوى للحشو والتزيين.

المايونيز ثلث الكوب فقط.

جبنة شيدر أو رومي عدة شرائح من الجبن.

الفلفل البني والملح حسب الرغبة.

الخس لفافة من أوراق الخس النظيفة والطازجة.

الزعتر وإكليل الجبل كَمْية قليلة لتعزيز النكهة.

ديك رومي مدخن عدد الشرائح حسب الحاجة.

طماطم الكرز أو الكرز ست إلى ثماني كرات طماطم.

مسحوق الثوم ملعقة صغيرة الحجم.

الجزر والخيار – قطعة واحدة من كل منهما.

غداء الدجاج كَمْية قليلة للتزيين.

الفلفل الملون ربع او نصف كل لون.

الصنوبر والنعناع كَمْية للتزيين.

كيفِيْة صنع كعكة لذيذة على الإفطار