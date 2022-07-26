كيكة الرواني الأقتصادية بأبسط المقادير وبطريقة مظبوطة جداً وبطعم هش وخفِيْف

كثير من النساء وجميع الناس وخاصة الأطفال يتقبلون الكعك بكافة أنواعه، حيث يوجد فانيليا وكيك الشوكولاتة والكيك البسيط وغيرها من النكهات والإضافات المختلفة التي تؤدي إلى أجزاء من الجسم وتسبب أمراضًا خطيرة تؤدي إلى الوفاة، من حيث يمكننا الابتعاد. تناول أي منتج يحتوي على مواد حافظة تؤدي إلى الوفاة، حيث يمكننا صنع هذه الكعك فِيْ المنزل لضمان صحتنا، لأنه من ألذ أنواع الكيك هُو كعكة رواني، حيث يختلف هذا النوع من الكيك عن باقي أنواع الكيك الأخرى، حتى لو كانت تحتوي على كَمْية من الكريمة التي تضفِيْ نكهة على الكيك، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل كعكة الرواني بأبسط طريقة، ونتيجة لذلك لدينا طريقة بسيطة.

مكونات لعمل كعكة الرواني

خمس حبات من البيض.

كوب وربع دقيق.

كوب سكر.

كوب زيت نباتي.

كوب حَلْيب سائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كَمْية الكريم

عبوتين من اللبن الزبادي.

طريقة عمل كعكة الرواني