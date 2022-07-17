كيكة السميد بدون دقيق ولا شربات حضريها بأسهل طريقة

كعكة السميد وصفة رائعة ومبتكرة لعمل كعكة مختلفة عن الوصفة المعتادة التي نستخدم فِيْها الدقيق، هِيْ وصفة سهلة وسريعة، مكوناتها بسيطة ورخيصة، وهِيْ محضرة بالسميد واللبن والحَلْيب والسكر، وهناك العديد من الوصفات التي يمكن تحضيرها من السميد منها البسبوسة وكرات السميد وحَلْوى السميد البارد وغيرها. لكن كيكة السميد لها مذاق مميز ومقبولة من قبل جميع افراد العائلة وسنقدمها لكَمْ من خلال موقع ثقافنيطريقة عمل كعكة السميد أسهل طريقة وأبسط المكونات.
مكونات كعكة السميد
- 3 أكواب من دقيق السميد (400 جرام).
- 2 بيض.
- ربع كوب سكر (100 جرام).
- كوب من ربع الزيت فقط.
- كوب زبادي.
- كوب ونصف حَلْيب.
- ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة مربى.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
كيف تستعد
يمكنك بسهُولة تحضير كعكة السميد ذات المذاق المميز، كل ما عليك فعله هُو اتباع الخطوات التالية من طريقة التحضير للحصول على كعكة مقرمشة ذات مذاق رائع
- لتحضير الكيك، استخدم كوبًا من نفس الحجم لمعايرة جميع المكونات حتى تحصل على أفضل النتائج.
- فِيْ وعاء عميق، نضع البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم نضيف ربع كوب من السكر وملعقة كبيرة من المربى بدون قطع فواكه وكوب من الزبادي ونقلب المكونات بيد واحدة. يخلط جيدا حتى يمتزج ويذوب السكر.
- ثم نضيف كوب ونصف من الزيت وكوب ونصف من الحَلْيب ويقلب جيدا.
- ثم أضيفِيْ ثلاثة أكواب من الحبيبات الناعمة وملعقة كبيرة من مسحوق الخبز وقلبي حتى يصبح المزيج ناعمًا وخفِيْفًا.
- غطي المزيج لمدة 10 دقائق حتى يمتص السميد السوائل ويتكاثف قليلاً.
- نضع المزيج على صينية مدهُونة بالزبدة ومبطن بقليل من السميد، ثم يوزع المزيج بملعقة حتى يصبح متجانساً وناعمًا.
- ثم نضع الكعكة فِيْ فرن متوسط على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة وتكون النار من الأسفل فقط، ثم نقوم بتشغيل الشواية فِيْ النهاية لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونها ذهبي.
- نخرج الكيك من الفرن ونزينه بجوز الهند والمكسرات حسب الرغبة.