كيكة السميد بدون دقيق ولا شربات حضريها بأسهل طريقة

كعكة السميد وصفة رائعة ومبتكرة لعمل كعكة مختلفة عن الوصفة المعتادة التي نستخدم فِيْها الدقيق، هِيْ وصفة سهلة وسريعة، مكوناتها بسيطة ورخيصة، وهِيْ محضرة بالسميد واللبن والحَلْيب والسكر، وهناك العديد من الوصفات التي يمكن تحضيرها من السميد منها البسبوسة وكرات السميد وحَلْوى السميد البارد وغيرها. لكن كيكة السميد لها مذاق مميز ومقبولة من قبل جميع افراد العائلة وسنقدمها لكَمْ من خلال موقع ثقافنيطريقة عمل كعكة السميد أسهل طريقة وأبسط المكونات.

مكونات كعكة السميد



3 أكواب من دقيق السميد (400 جرام).

2 بيض.

ربع كوب سكر (100 جرام).

كوب من ربع الزيت فقط.

كوب زبادي.

كوب ونصف حَلْيب.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة مربى.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد

يمكنك بسهُولة تحضير كعكة السميد ذات المذاق المميز، كل ما عليك فعله هُو اتباع الخطوات التالية من طريقة التحضير للحصول على كعكة مقرمشة ذات مذاق رائع