كيكة الشاي اليومية الهشة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة لأحَلْى عصرية مع العائلة

كعكة الشاي اليومية من أنواع الكيك الطويل الهش، وهِيْ كيكة عادية نصنعها يومياً لتناولها مع كوب من الشاي خاصة فِيْ الحفلات مع تجمع العائلة فِيْ وقت عصاري، كَمْا يمكنك تحضيرها للإفطار بسرعة وهِيْ مغذية ومفِيْدة فِيْ نفس الوقت، حيث أنها تحتوي على البروتينات والفِيْتامينات والمعادن الضرورية لنمو الكائن الحي وتزويده بالطاقة، لذا أعزائي المتابعين، أخبرنا بذلك من خلال موقع ثقافني المكونات وطريقة التحضير كعكة الشاي اليومية المقرمشة اللذيذة بالتفصيل.

مكونات كعكة الشاي اليومية

تتكون كعكة الشاي اليومية يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، يوجد معظمها فِيْ المنزل، على النحو التالي

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق صغيرة من البيكينغ باودر.

كوب زبدة طرية

4 بيضات كبيرة.

2 كوب سكر ناعم.

قليل من الملح.

كوب حَلْيب سائل كامل الدسم.

2 ملاعق صغيرة من الفانيليا السائلة.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

طريقة عمل كعكة الشاي اليومية سهل جدا وبسيط، وستكون النتيجة مضمونة إذا اتبعنا جميع الخطوات للحرف، وهِيْ كالتالي

فِيْ وعاء الخلاط الكهربائي، نركب ملحق المضرب، نضع الزبدة، نضيف السكر ونخفق بسرعة متوسطة حتى يصبح الخليط رقيقًا ودسمًا. ثم نبدأ فِيْ إضافة البيض الواحد تلو الآخر دون التوقف عن الخفق حتى يختفِيْ، ثم نضيف الفانيليا. ثم، فِيْ وعاء آخر، ينخل الدقيق ويضاف البيكنج بودر والملح ويخلط جيدا. نأخذ حوالي ثلث كَمْية الدقيق ونضيفه إلى الخليط السابق ونضيف إليه نصف كَمْية الحَلْيب السائل. اضرب على سرعة منخفضة حتى ينفد الطحين تمامًا. ثم نضيف باقي الحَلْيب السائل والدقيق ونخفق حتى يمتزج الخليط تماما على سرعة متوسطة لمدة دقيقة واحدة حتى يصبح المزيج ناعما. نأخذ قالبًا من الكيك، يُدهن بالسمن، ويُرش بالدقيق، ويُنفض الدقيق الزائد، ثم يُسكب المزيج فِيْه. نضعها فِيْ الفرن المسخن مسبقًا على 180 درجة على الرف الأوسط لمدة 4045 دقيقة ونختبر نضجها بعصا خشبية. أخرجيها من الفرن واقلبها على رف معدني حتى تبرد قليلًا، ثم قطعيها وضعيها على طبق وقدميها مع كوب من الشاي وبصحة جيدة.

فوائد البيض

للبيض فوائد عديدة للجسم، وسنتعرف على بعضها أدناه

يقلل من مستوى الالتهاب فِيْ الجسم لاحتوائه على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا. يقلل من حدوث متلازمة التمثيل الغذائي. ومع ذلك، فهِيْ وجبة خفِيْفة ممتازة لبناء العضلات. يعزز نظام المناعة الصحي. يساعد على زيادة مستويات الطاقة فِيْ الجسم وينظم هرمونات الغدة الدرقية.

فوائد الزبدة

هناك بعض فوائد الزبدة للصحة، وسنعرف بعضها فِيْ هذا المقال، وهِيْ كالتالي

يحارب السرطان باحتوائه على اللينوليك. يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية الجيدة. يساعد فِيْ دعم الجهاز الهضمي وتسهِيْل عملية الهضم لاحتوائه على حمض الزبدات. يعمل على رفع نسبة الكولسترول الجيد فِيْ جسم الإنسان. يحمي الهِيْكل العظمي ويساعد على منع هشاشة العظام.

فوائد الحَلْيب

للحَلْيب فوائد عديدة للجسم ويجب تناوله يوميًا فِيْ الصباح أو فِيْ الليل، ومن هذه الفوائد ما يلي

يساعد على تعزيز النوم والاسترخاء. يحسن المزاج ويخفف الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور ويقي من هشاشة العظام. يقوي جهاز المناعة ويحمي خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان.

أسرار نجاح الكيك اليومي.

هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك اتباعها للحصول على كعكة هشة وناجحة، مثل ما يلي