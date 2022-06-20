كيكة الشوفان الصحية بالشكولاتة للريجيم بدون حرمان

كعكة الشوفان الصحية بالشوكولاتة للرجيم ، كعكة الشوفان للتنحيف هي من أفضل أنواع الكيك التي يتم تناولها أثناء الرجيم ، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمهمة لجسم الإنسان ، ولها طعم رائع ومذهل ، يجعل الجميع يحبون تذوقها ، لذلك سنقدم لكم اليوم كيفية صنع كعكة الشوفان للتنحيف دون حرمان.
مقادير كعكة الشوفان:
- كوب كبير من الموز المهروس.
- بيضتان كبيرتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند المتوسط.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- نصف ملعقة كبيرة فانيليا
- عشرة غرامات من مسحوق الخبز.
- 240 جرام من دقيق الشوفان الناعم.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.
طريقة عمل كعكة الشوفان بالشوكولاتة:
- اخلطي الموز المهروس ، والبيض ، والقرفة ، وزيت جوز الهند ، والفانيليا ، والقرفة ، والدقيق ، والكاكاو الخام ، والبيكنج باودر جيدًا ، حتى يتكون خليط الكيك.
- يُسكب مزيج الشوفان في قالب الكعكة ، بعد دهنه بزيت الذرة.
- ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، حتى تصبح كعكة الشوفان للتنحيف جاهزة للأكل.
مكونات كعكة الشوفان بالكاكاو:
- كوب كبير من الشوفان المطحون.
- بيضتان كبيرتان.
- ربع كوب كبير زبادي.
- أربع ملاعق كبيرة عسل أبيض.
- 14 جرام من البيكنج بودر.
- كيس صغير من الفانيلا.
- ثلاثون جرام من زيت جوز الهند.
- نصف كوب كبير كاكاو.
طريقة عمل كعكة الشوفان بالزبادي والكاكاو:
- نضع الفانيليا والبيض في الخلاط الكهربائي ، ثم نخفقهم لمدة دقيقة.
- ثم نضيف الزبادي وزيت جوز الهند والعسل ونخلطهم معا.
- أضيفي البيكنج بودر والكاكاو والدقيق إلى خليط الزبادي واخلطيهم لمدة عشر دقائق حتى يتشكل خليط كريمي.
- نسكب خليط الكيك في صينية متوسطة الحجم ، ثم نضعها في الفرن لمدة ثلث ساعة على نار متوسطة قليلاً.
- حتى تنضج كعكة الشوفان للتنحيف بالزبادي وجاهزة للتقديم.
مكونات كعكة الشوفان لفقدان الوزن بالتفاح:
- بيضة متوسطة الحجم.
- 110 مل من الحليب السائل.
- 12 جرام من القرفة المطحونة.
- رشة من الزنجبيل الناعم.
- ملعقة عسل أبيض.
- 2 تفاح طازج مبشور.
- 125 جرام من الشوفان المطحون.
- رشة ملح ناعم.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب صغير مكسرات مشكلة.
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