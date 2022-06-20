كيكة الشوفان الصحية بالشكولاتة للريجيم بدون حرمان

كعكة الشوفان الصحية بالشوكولاتة للرجيم ، كعكة الشوفان للتنحيف هي من أفضل أنواع الكيك التي يتم تناولها أثناء الرجيم ، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمهمة لجسم الإنسان ، ولها طعم رائع ومذهل ، يجعل الجميع يحبون تذوقها ، لذلك سنقدم لكم اليوم كيفية صنع كعكة الشوفان للتنحيف دون حرمان.

مقادير كعكة الشوفان:

كوب كبير من الموز المهروس.

بيضتان كبيرتان.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند المتوسط.

ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا

عشرة غرامات من مسحوق الخبز.

240 جرام من دقيق الشوفان الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

طريقة عمل كعكة الشوفان بالشوكولاتة:

اخلطي الموز المهروس ، والبيض ، والقرفة ، وزيت جوز الهند ، والفانيليا ، والقرفة ، والدقيق ، والكاكاو الخام ، والبيكنج باودر جيدًا ، حتى يتكون خليط الكيك.

يُسكب مزيج الشوفان في قالب الكعكة ، بعد دهنه بزيت الذرة.

ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية ، حتى تصبح كعكة الشوفان للتنحيف جاهزة للأكل.

مكونات كعكة الشوفان بالكاكاو:

كوب كبير من الشوفان المطحون.

بيضتان كبيرتان.

ربع كوب كبير زبادي.

أربع ملاعق كبيرة عسل أبيض.

14 جرام من البيكنج بودر.

كيس صغير من الفانيلا.

ثلاثون جرام من زيت جوز الهند.

نصف كوب كبير كاكاو.

طريقة عمل كعكة الشوفان بالزبادي والكاكاو:

نضع الفانيليا والبيض في الخلاط الكهربائي ، ثم نخفقهم لمدة دقيقة. ثم نضيف الزبادي وزيت جوز الهند والعسل ونخلطهم معا. أضيفي البيكنج بودر والكاكاو والدقيق إلى خليط الزبادي واخلطيهم لمدة عشر دقائق حتى يتشكل خليط كريمي. نسكب خليط الكيك في صينية متوسطة الحجم ، ثم نضعها في الفرن لمدة ثلث ساعة على نار متوسطة قليلاً. حتى تنضج كعكة الشوفان للتنحيف بالزبادي وجاهزة للتقديم.

مكونات كعكة الشوفان لفقدان الوزن بالتفاح: