كيكة الشوكولاتة بالموز ألذ كيك بمكونات بسيطة

كعكة الموز والشوكولاتة ألذ كعكة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وهِيْ كعكة لذيذة بنكهة الموز مغطاة بصلصة الشوكولاتة اللذيذة والمكسرات، وهِيْ مغذية لاحتوائها على البيض والحَلْيب والموز والكاكاو، وكلها مفِيْدة مكونات لصحتنا ولها قيمة غذائية عالية البكتين الذي يساعد على الهضم ويعمل كَمْضاد طبيعي للحموضة والحموضة المعوية، ويحسن المزاج ويقلل من أعراض القلق والتوتر. موقع ثقافنيسوف نتعلم كيف يعمل. كعكة الموز والشوكولاتة مكونات بسيطة للكعك.

مكونات كعكة الشوكولاتة الموز

يمكنك تحضير كعكة الموز بالشوكولاتة بمكونات بسيطة، وسنوفر لك المكونات التالية حتى تتمكن من صنعها بالمكونات الدقيقة

4 حبات موز

2 بيض.

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب زيت.

نصف كوب حَلْيب.

نصف كوب كاكاو.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

قليل من الملح.

نصف كوب ماء مغلي.

الجوز للزينة.

صلصة الشوكولا



نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حَلْيب سائل.

كيف تستعد



سيدتي برجاء اتباع خطوات طريقة التحضير التالية للحصول على كعكة ناجحة ذات مذاق مميز

نأخذ مقلاة كبيرة غير لاصقة مدهُونة بالزبدة، ثم نضع ملعقة كبيرة من السكر فِيْ قاع المقلاة. ثم قطّعي قشر الموز إلى شرائح وقطّعيها إلى دوائر سميكة وطبقي قطع الموز على الصينية. فِيْ وعاء عميق، نخفق البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب من السكر بخلاط يدوي حتى يذوب السكر ويتحول الخليط إلى اللون الأبيض. ثم نضيف ربع كوب من الزيت ونصف كوب من الحَلْيب بدرجة حرارة الغرفة ونقلب الخليط حتى تمتزج المكونات. ثم نضيف نصف كوب من الكاكاو المنخول لمنع تكون الكتل فِيْ الكيك ويقلب الكاكاو فِيْ الخليط حتى يمتزج جيداً. بعد ذلك، أضيفِيْ كوبًا ونصف دقيق منخول مع ملعقة كبيرة من الخميرة الكيميائية ورشة ملح، وحركي جيدًا حتى يصبح قوام الكيك خاليًا من الكتل. ثم نضيف المكون الأخير وهُو نصف كوب من الماء المغلي فوق خليط الكيك، ونقلب جيداً حتى يصبح المزيج سائلاً إلى حد ما، ثم نسكب المزيج فوق قطع الموز الموضوعة على الصينية حتى تغطى بالكامل. وللاستقرار، نضع الصينية فِيْ الفرن المسخن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية على الرف الأوسط وتكون النار من الأسفل فقط حتى تنضج الكعكة. ثم نقوم باختبار نضج الكيك بعصا خشبية بعد نصف ساعة، فإذا خرجت نظيفة فهذا يدل على نضجها بالكامل، فنخرجها من الفرن.

طريقة تزيين الكيك