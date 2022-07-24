كيكة المج السريعة بأبسط المقادير وبطريقة هشة وخفِيْفة ألذ كيكة ممكن تعمليها فِيْ 10 دقائق

كيكة القدح من الحَلْويات التي انتشرت أكثر فِيْ الفترة الماضية بسبب طلب الكثير من الناس سواء كانوا بالغين أو أطفال، وتقدم الأمهات الطعام والحَلْويات التي يتجه إليها أبناؤها وأقاربهم حتى لا يلجأوا إليها. شرائها. من المتاجر، وسنقدم لكل امرأة مكونات وطريقة عمل كعكة الكوب التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لتحضيرها لأنها مصنوعة فِيْ دقائق، وهِيْ تتكون من السكر والدقيق والفانيليا والبيض والحَلْيب والزيت . يمكنك أنت أو أطفالك صنعها فِيْ المنزل لأنها سهلة للغاية، والتي تتميز بمذاق جميل ولذيذ ونكهة ورائحة وخيرة. لا نوصي بشراء الحَلْويات على الإطلاق. من المحَلْات أو المخابز لأنها غير صحية ولا نضمن نظافة مكوناتها.

المكونات لصنع كعكة الكوب اللذيذة

كوب صغير من السكر

خمس ملاعق كبيرة من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة فانيليا

ثلاث بيضات

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب كبير حَلْيب سائل.

ربع كوب زيت ذرة

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام

طريقة تحضير الكوب كيك