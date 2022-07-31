كيكة تايجر بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة هشة وبمذاق لذيذ وروعة

كعكة النمر هِيْ من ألذ وأشهى أنواع الكيك التي يحبونها، صغيرة وكبيرة، وهِيْ محبوبة ومفضلة لديهم أيضا، لما تتمتع به من نكهة لذيذة ولذيذة غنية بالكاكاو، وشكلها الأسطوري، وقوامها الهش، منذ ذلك الحين خفِيْف على المعدة، حيث تفضل ربات البيوت عمل كعكة فِيْ المنزل لتقديمها لأقاربهم على الإفطار مع كوب حَلْيب أو شاي، ولهذا نقدم لكَمْ طريقة عمل ذلك بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة، بنكهة لذيذة ورائعة، بمكونات بسيطة، وأيضًا رخيصة، ويمكنك صنعها فِيْ أعياد الميلاد وإعطائها للضيوف، فهِيْ فاخرة، ويمكنك تجربة حَلْوى سريعة وسهلة وستعجبك، وأدناه، متابعينا نقدم لكَمْ من خلال موقع تقفاني طريقة عمل كعكة النمر بكل سهُولة وألذ الوصفات التي لم تجربوها من قبل.

مقادير كعكة النمر

تتكون كعكة تايجر من مكونات بسيطة تمنحها نكهة لذيذة ولذيذة ومميزة وغنية بالقيمة الغذائية ورخيصة الثمن ومتوفرة فِيْ كل منزل على النحو التالي

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر.

قليل من الملح

عبوة الفانيليا.

نصف كوب زيت.

كوب حَلْيب

3 أكواب من دقيق القمح الطري.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة صغيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

كيف تستعد

اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة عمل تايجر كيك بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة لذيذة وبدون مجهُود كبير وفِيْ وقت قصير جدا وهِيْ كالتالي

نأخذ وعاء عميق ونضيف البيض والسكر والملح والزيت والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بالخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ثم نضيف الحَلْيب ونخلط جيداً بالخلاط اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والخميرة ونقلب بالخلاط اليدوي حتى يختفِيْ الطحين ويصبح الخليط متجانسًا.

ثم قسمي خليط الكيك إلى جزئين.

ثم أضيفِيْ جزء ملعقة الطحين وقلبي بمضرب يدوي حتى يختفِيْ الطحين ويصبح الخليط متجانسًا.

ثم نضيف الكاكاو إلى الجزء الآخر ونقلب بخلاط يدوي حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ثم أضيفِيْ القليل من الحَلْيب إلى الخليط إذا كان قوامه ثقيلاً وقلبي بمضرب يدوي حتى يصبح المزيج ناعماً.

ثم نأخذ قالب الكيك ونشحمه جيدًا من جميع الجوانب، ثم نضع نصف زجاجة فِيْه ونقلبه كَمْا فِيْ الصورة.

ثم اسكبي كَمْية من خليط كعكة الفانيليا وكَمْية من خليط كعكة الكاكاو فِيْ القالب فوق الزجاجة وهكذا دواليك حتى تنتهِيْ الكَمْية.

بعد ذلك، قم بإزالة البسكويت المتبقي من الزجاجة عن طريق دهنه بالفرشاة.

ثم أخرج الزجاجة من القالب.

ثم نضع القالب فِيْ فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ثم نخرج القالب من الفرن.

ثم اقلبوا الكعكة على طبق مسطح كبير، ثم اتركوها تبرد.

ثم نقطع الكعكة.