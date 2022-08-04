كيك الجيلي الاحمر البارد من حَلْويات الصيف الحار بمكونات سهلة وبسيطة

إذا كنت ترغب فِيْ تقديم تشكيلة حَلْوة ولذيذة لأفراد عائلتك فِيْ الصيف وفِيْ نفس الوقت مغذية، فعليك تجربتها. كعكة الجيلي الباردة الذي ينعشك أنت وعائلتك فِيْ الصيف ويكون لذيذًا ومغذيًا ولذيذًا وحَلْوًا فِيْ نفس الوقت.

كعكة الجيلي الأحمر بالحَلْوى الباردة وأسرار تحضيرها

تعتبر كعكة الجيلي الأحمر من الحَلْويات الباردة التي يتم تقديمها فِيْ شهر الصيف، وبالتالي فهِيْ مناسبة لهذه الأيام الحارة.

المكونات لصنع كعكة الجيلي الأحمر

2 كوب دقيق أبيض ناعم.

كأس حَلْيب؛

كوب زيت نباتي.

كوب سكر أبيض.

5 بيضات فِيْ درجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

علبة جيلاتين بنكهة الفراولة.

كيفِيْة صنع كعكة الجيلي الأحمر

فِيْ وعاء عميق نضيف الطحين والبيكنج باودر والفانيليا ونقلب جيدا.

ثم نأخذ وعاء عميق آخر نضيف فِيْه البيض والزيت والسكر ونخلطهم جيداً بالخلاط اليدوي.

ثم نضيف الدقيق تدريجياً مع الاستمرار فِيْ الخلط جيداً.

نأخذ قالب كيك ونشحمه بقليل من الزيت، ثم نضيف إليه الكيك.

توضع الكعكة فِيْ فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية.

توضع الكيكة على الرف الأوسط وتترك لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

ثم أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد تمامًا.

ثم نفتحها ونلفها فِيْ كيس بلاستيكي ونضعها فِيْ الفريزر لمدة ساعة.

نحضر الجيلاتين فِيْ وعاء عميق ونضيف الجيلاتين ويضاف الماء الساخن ويقلب جيدا حتى يذوب.

ثم يضاف الماء البارد ويقسم الجيلاتين إلى جزئين متساويين.

أضف جزءًا من الجيلاتين إلى القالب وضعه فِيْ الفريزر حتى يتماسك.

ثم نخرج الكعكة من الثلاجة ونضعها فوق طبقة الجيلاتين المتماسكة.

ثم نضيف الجزء الثاني من الجيلاتين فوق الكعكة ثم نضع القالب فِيْ الثلاجة.

اترك قالب الكيك فِيْ الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر حتى يتماسك جيدًا.

نخرج قالب الجيلي من الثلاجة ونزينه حسب الرغبة، ثم نقطعه ونقدمه.

المكونات لصنع كعكة الجيلي الأحمر

5 بيضات فِيْ درجة حرارة الغرفة.

كوب دقيق أبيض ناعم.

كوب سكر أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.

3 عبوات جيلي فراولة.

كوب قشطة شانتيلي.

شرائح المانجو للتزيين.

كيفِيْة صنع كعكة الجيلي الأحمر