كيك الشوكولاتة طريقة التحضير بأقل التكاليف تعرف علي المقادير والخطوات بالتفاصيل

تعتبر كعكة الشوكولاتة من أكثر الحَلْويات انتشارًا فِيْ العالم، ويحبها الصغار والكبار لنكهتها الغنية واللذيذة، ولهذا السبب يتم تقديمها باستمرار فِيْ معظم المناسبات وحفلات الزفاف وأعياد الميلاد.

المكونات اللازمة لصنع كعكة الشوكولاتة

أولاً، يتم تسخين الفرن قبل البدء فِيْ تحضير الكيك، لأن أحد أسباب نجاح الكيك هُو دخوله إلى فرن تم تسخينه مسبقًا، ثم نبدأ فِيْ تحضير المكونات وتحضير الكعكة. يجب تحضير ما يلي

(2) كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف حَلْيب.

كوب زيت

3 بيضات.

نصف كوب كاكاو.

ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

شوكولاتة مقرمشة للتزيين.

شرح طريقة عمل كعكة الشوكولاتة

فِيْ البداية نضع الحَلْيب والزيت والسكر والكاكاو والفانيليا فِيْ الخلاط الكهربائي ونخفق جيدا حتى يتجانس الخليط تماما وتختفِيْ الكتل بالداخل وتصبح ناعمة، وبعد ذلك نشرب فنجان من هذا الخليط لتزيين الكيك ثم نحضر وعاء كبير ونضيف الدقيق والملح والبيكنج باودر ونقلب جيدا ثم نضيف باقي الخليط الذي تم تحضيره بالخلاط ونقلب جيدا بملعقة حتى يختلط الخليط تماما ويصبح ناعما بدون تكتلات ثم نأخذ قالبًا متوسطًا أو صينية متوسطة الحجم ونرسم بالزيت والدقيق، ثم نضيف خليط الكيك ونضعه فِيْ الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح من 20 دقيقة إلى نصف ساعة، ثم نخرج الكيكة ونتركها تبرد، ثم نوزع كوب شوكولاتة تم تحضيره من قبل لتزيين الكيك، ونقطع الكيكة قطع متوسطة ونضعها فِيْ طبق التقديم ونضع شوكولاتة مقرمشة لتزيينها وتعطي الشكل الجمالي الخفِيْف لشهِيْة الأطفال وإسعادهم.

ينصح ثقافني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بعدم تناول الكثير من الحَلْويات. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، يمكنهم اتباع نظام غذائي صحي أو اتباع نظام غذائي محدد، مثل اتباع نظام غذائي بدون ممارسة الرياضة. علينا أيضًا اتباع تعليمات وزارة الصحة السَعُودِيْة. (التوعية الصحية) للحفاظ على سلامتنا