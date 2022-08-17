كيم كارداشيان تتجاهل انفصالها عَنّْ بيت ديفِيْدسون بإطلالة أنثوية تسويقية

عادت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلَّى حياتها الطبيعية والعملية، بعد أسبوعين تقريبًا من إعلان انفصالها عَنّْ صديقها بيت ديفِيْدسون.

نشرت كيم على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للترويج لمجموعتها الجديدة من سماعات الرأس مع العلامة التجارية الأمريكية الشهِيْرة Beats.

ظهرت كيم، 41 عامًا، فِيْ هذه الصور وهِيْ ترتدي قميصًا بيكينيًا بنيًا بدون حمالات مع قيعان ثونغ متطابقة حيث ظهرت فِيْ المظهر للترويج لمجموعة سماعات الرأس الجديدة.

ما بدا لافتًا فِيْ تلك الصور هُو أن كيم ظهرت فِيْ معَنّْويات عالية على الرغم من انفصالها عَنّْ عشيقها بيت ديفِيْدسون، قبل أسبوعين، بعد علاقة استمرت 9 أشهر.

حثت النجمة الجميلة معجبيها فِيْ كل مكان على شراء هذه السماعات الجديدة ذات اللون العاري ومنحتهم رَابِطْ الشراء الرسمي من المتجر الذي يعرضهم رسميًا الآن.

حرصت كيم على تصفِيْف شعرها الأشقر المصبوغ عَنّْ طريق تسريحة كعكة وتثبيته فِيْ مكانه باستخدام مشبك بني، وترك بعض الخيوط تتدلى من الأمام، مع وجود فجوة فِيْ المنتصف، وتصفِيْفة الشعر تبدو “عادية” بشكل عام، ولكن كان متوافقًا مع المظهر.

أكَمْلت كيم إطلالتها بارتداء نظارة شمسية برونزية كبيرة تتناقض مع وجهها الصغير. تم تشكيل حاجبيها الداكنين بشكل صحيح مع نظارتها، وعلى الرغم من أن عينيها كانت مغطاة، إلا أن مكياجها الرقيق كان له حضور مميز ومذهل.

ارتدت كيم أيضًا ملمع شفاه لامع لامع لجذب الانتباه إلَّى شفتيها وهِيْ تشرب مشروبها بجانب المسبح أثناء الترويج لسماعاتها الجديدة.

فِيْ الأسبوع الماضي، أعلن Kim and Beats عَنّْ تعاونهما لإطلاق مجموعة جديدة من سماعات الرأس اللاسلكية للعلامة التجارية Beats X Kim، مشيرين إلَّى أنها متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة، وبسعر يقدر بـ 199.99 دولارًا.

حول فكرة تسويق سماعات الرأس هذه بألوان محايدة، قال كيم، “أردت الابتعاد عَنّْ فكرة أن سماعات الرأس يجب أن تكون ملونة لتكون مميزة. هذه التشكيلة مميزة لأنها تتيح لك التميز، وتشتهر Beats بتقديم منتجات تسلط الضوء على التفرد “.