كيم كارداشيان تغازل بيت ديفِيْدسون وتفكر فِيْ الارتباط مجددا بشرط

لا تزال نجمة الواقع كيم كارداشيان تصر على التشديد على صديقها السابق، بيت ديفِيْدسون، على الرغم من انفصالهما قبل حوالي شهر بعد علاقة استمرت 9 أشهر.

رغم التصريحات التي حاول من خلالها زوجها السابق كاني ويست أن يزعج الأجواء بينها وبين بيت، قائلاً إنه كان يستخدمه كخطاب ضغط فِيْ الخلاف بينهما، إلا أن كيم خرجت اليوم فِيْ مقابلة مع “مقابلة”. “. مجلة لوصف بيت بأنه شخصية لطيفة ورائعة حقًا.

أكد كيم وبيت شراكتهما سابقًا فِيْ نوفمبر 2022، لكنهما قررا الانفصال بهدوء فِيْ أوائل أغسطس بعد المواعدة لمدة 9 أشهر تقريبًا.

وقال مصدر مقرب من بيت، 28 عاما، لصحيفة يو إس ويكلي فِيْ أواخر الشهر الماضي “بيت حريص الآن على التركيز على نفسه وحياته المهنية حيث يستخدم وقت فراغه للتركيز على عمله ومشاريعه، ومحاولة أن يكون سعيدا.

وأضاف المصدر “أمامه الكثير من العمل فِيْ الفترة القادمة، ولديه الكثير من المشاريع التي يتطلع للعمل عليها بعد عرض SNL”، بعد أن أكد أن الحلقة الأخيرة من البرنامج الموسم السابع والأربعون، والتي بثت فِيْ مايو الماضي. إنها الحلقة الأخيرة من العرض.

وتابع المصدر أن بيت يخطط الآن لأهداف جديدة لمستقبله، إذ لديه خطط طموحة للغاية، ويود الاستمرار فِيْ تقديم أعمال فِيْ نفس مجال تخصصه وهُو الكوميديا ​​الارتجالية، ومواصلة التحدي. نفسه. بأدواره التمثيلية الجديدة.

وتابع المصدر “لقد استمتع حقًا بتجربته الأخيرة فِيْ أستراليا، حيث يرتبط حقًا بالموظفِيْن، وهُو متحمس جدًا للخطط التي يود وضعها فِيْ المستقبل”.

وتأتي هذه التصريحات التي تشير إلَّى أن بيت يركز على سعادته الشخصية، فِيْ وقت كشف مصدر آخر لشبكة الأخبار الأمريكية E! خبر أن كيم مستعدة للدخول فِيْ علاقة رومانسية مرة أخرى، طالما أنها ترتبط بشخص يفهم طبيعة حياتها، دون قيود، لأنها لا تريد أن تمس حريتها فِيْ هذا الوقت تحت أي ظرف من الظروف. .