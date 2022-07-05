كيم كارداشيان تقود حملة لإلغاء الاحتفال بـ”يوم الاستقلال”

قادت نجمة الواقع كيم كارداشيان حملة ضد مشاهِيْر آخرين، أوقفوا فِيْها الاحتفال بعيد الاستقلال فِيْ الولايات المتحدة هذا العام، بدعوى تجريد النساء من حقهن فِيْ الاختيار بقرار إلغاء حقهن فِيْ الإجهاض.

خرجت كيم، إلَّى جانب نجوم آخرين مثل أختها كورتني وكاتي بيري وجيسيكا تشاستين، للإعلان عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ دعوتهم لإلغاء احتفالات عيد الاستقلال، المقرر إجراؤها فِيْ 4 يوليو، والتي وصفوها بـ “عدم الاستقلال”. بعد الحكَمْ الذي أصدرته المحكَمْة العليا قبل أيام بإلغاء قرار (رو ضد ويد) لعام 1973، وهُو قرار يسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من البقاء خارج الرحم.

وفِيْ هذا الصدد، أشارت صحيفة “ديلي ميل” إلَّى أن العديد من النجوم انتقدوا قرار المحكَمْة العليا بإلغاء حق المرأة فِيْ الإجهاض، حيث خرجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير علانية عَنّْ آرائهم، وهُو ما رفضوه بشكل كبير.

واتفق نجوم من بينهم كيم وكورتني كارداشيان وكاتي بيري وجيسيكا شاستين على رفض القرار الذي حاولوا نقله إلَّى متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

قام كل منهم بالتدوين أو التغريد لتأكيد وجهة نظرهم حول هذه القضية، وكان انتقاداتهم تنطوي على القليل من الهجوم اللاذع الممزوج ببعض السخرية والغضب.

قررت نجمة البوب ​​ليزو أن تفعل أكثر من التنفِيْس عَنّْ غضبها، وكشفت عَنّْ نيتها التبرع بأرباح من علامتها التجارية للملابس الداخلية Yitty لصناديق الإجهاض.

نشرت الممثلة ديان كروغر فقط على حسابها على Instagram “لا توجد أشياء كثيرة تحفزني للاحتفال بعيد الاستقلال فِيْ الولايات المتحدة”.

بينما دعت الممثلة ليزا رينا متابعيها إلَّى أن يتذكروا، وسط احتفالاتهم، أن قرار (رو ضد وايد) قد أُلغي، ودعت الجميع إلَّى التوحد حتى لا تحرم المرأة من جميع حقوقك. .

على طريقتها الخاصة، أعدت مقدمة برامج الطهِيْ الشهِيْرة بادما لاكشمي كعكة مزينة من الأعلى بعبارة “افصل الدولة عَنّْ الكنيسة”، فِيْ رسالة واضحة برفض قرار المحكَمْة العليا، معبرة عَنّْ رغباتها. أن الولايات المتحدة ستبتعد قريبًا عَنّْ تلك الهاوية.