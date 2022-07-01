كيم كارداشيان تُبهِر متابعيها بصور جديدة لقوامها

عرضت نجمة الواقع كيم كارداشيان شكلها النحيف على شكل الساعة الرملية بفستان فضي ضيق خلال جلسة تصوير فِيْ لوس أنجلوس.

وتلك الصور التي تم نشرها لكيم البالغة من العمر 41 عامًا أظهرت أنها تحافظ على رشاقة وسحر جسدها الذي أكسبها شهرة عالمية. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه فِيْ تلك الصور هُو خصرها النحيف والمسطّح الذي ظهر بعد اعترافها بخسارة ما يقارب 10 كيلوغرامات من وزنها.

أكَمْلت كيم المظهر الذي ظهر فِيْ تلك اللقطة من خلال وضع مكياج كامل، واعتماد تسريحة شعر بلاتينية شقراء فاخرة ولبس عقدًا لامعًا مزودًا من الأسفل بشكلين من حرف Balenciaga B، والذي أصبح الوجه الرسمي لإعلانها. منذ فبراير الماضي.

كانت كيم حريصة على إبراز المظهر بطريقة متناغمة ومتناغمة للغاية، مرتدية أحذية عالية الكعب فضية اللون، حيث ظهرت أثناء سيرها فِيْ موقع التصوير بأقصى درجات الاستقرار والاتزان، بينما كانت تتحدث بمفردها. الهاتف المحمول أثناء وجودك هناك.

أثناء التصوير، ارتدت كيم فستانًا قوطيًا أسودًا أنيقًا سقط على الأرض وملفوفًا حول ساقيها النحيفتين، وكان ممدودًا بشكل خاص بفضل القطار الصغير المرفق به فِيْ الخلف.

ارتد هذا الفستان الأسود فوق الخصر بأكَمْام طويلة ورقبة مغرفة، وكان الحجم مناسبًا تمامًا لأنه أظهر التفاصيل الدقيقة للجزء السفلي من جسم كيم.

أظهرت كيم شخصيتها النحيلة بطريقة مثيرة للاهتمام بعد أن كشفت فِيْ أكثر من مناسبة أنها تمكنت من خسارة حوالي 10 كيلوغرامات من وزنها لتتمكن من ارتداء فستان مارلين مونرو التاريخي خلال مشاركتها فِيْ أحدث نسخة من حفل ميت غالا الشهِيْر. حفل.

بعد أن اعترف فِيْ البداية أنه كان قادرًا على خسارة ما يقرب من 7 كيلوغرامات من وزنه قبل حضور حفل Met Gala، كشف مجددًا خلال ظهُوره فِيْ البرنامج التلفزيوني “Today Show” الأسبوع الماضي أنه واصل رحلته فِيْ إنقاص الوزن ليصبح أكثر رشاقة. . وحيوية، حيث تمكنت من إنقاص الوزن، وأثناء البرنامج الذي تتابعه، ستخسر حوالي 10 كجم إجمالاً.