كيم كارداشيان وابنتها ترتديان حلقين متطابقين بأنفهما فِيْ باريس

لفتت نجمة الواقع كيم كارداشيان الانتباه إليها وعلى ابنتها نورث، على هامش تواجدها فِيْ العاصمة الفرنسية باريس لحضور أسبوع أزياء الهُوت كوتور.

لفتت كيم وابنتها نورث انتباه المشاهدين ووسائل الإعلام لارتدائهم خواتم أنف متطابقة عَنّْد وصولهم إلَّى عرض جان بول غوتييه لخريف وشتاء 2022/2023.

عرضت كيم، 41 عاما، شخصيتها النحيلة، مرتدية فستانا ضيقا مع قميص مفتوح من أعلى، وقعه أيضا جان بول غوتييه. مصنوع من قماش مخطط، وتم استكَمْال الفستان المميز بصدر مميز لضمان إبراز الخصر الصغير لكيم.

بالنسبة لتصفِيْفة شعرها، تركت كيم أقفالها الشقراء البلاتينية فضفاضة خلف ظهرها، بينما كانت ترتدي غالبًا أحمر شفاه غير لامع، وأكَمْلت مظهرها بارتداء نظارة شمسية بيضاوية الشكل لحماية عينيها وتزيين شكلها.

فِيْ الوقت نفسه، حرصت كيم على ارتداء مجموعة متنوعة من المجوهرات المميزة، بما فِيْ ذلك عقد مكتنزة مغطى بقلائد ذات طبقات، إلَّى جانب سوار مطابق.

سلطت كيم الضوء على طولها من خلال ارتداء حذاء منصة معدني بكعب عالٍ ونقطة مثيرة للاهتمام فِيْ المقدمة. كان مظهر ابنتها الشمالية انعكاسًا لنظرتها، لتُظهر لكل من رآها أنها تسير على خطى والدتها ولها نفس التوجه فِيْ عالم الموضة.

ولعل أبرز ما فِيْ نورث البالغة من العمر 9 سنوات هُو خاتم أنفها الفضي مع سلسلة متصلة بأحد أقراطها، وحَقيْقَة أنها ترتدي نفس شكل النظارات التي ترتديها والدتها، الأمر الذي لفت انتباه الكثيرين إلَّى أي مدى تأثرت بها. من قبل والدتها، من حيث المظهر ككل، فِيْ تلك الرحلة.

صُنعت ملابس الشمال أيضًا من خطوط مقلمة، ويتكون المظهر من قمة تمثال نصفِيْ، وتنورة تنس مع قميص أبيض أنيق تحتها، وربطة عَنّْق سوداء، وقبعة كبيرة الحجم. أكَمْلت مظهرها بضفائر مكتنزة وارتدت حذاء برباط علوي.

ورافقت كريس جينر ابنتها وحفِيْدتها فِيْ تلك الرحلة، كَمْا ظهرت بإطلالة أنيقة مميزة من حيث الملابس والإكسسوارات والأحذية والشعر.