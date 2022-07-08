كيندال جينر تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بديفن بوكر بهذه الصورة

تواصل عارضة الأزياء، كيندال جينر، إثارة الجدل حول حَقيْقَة علاقتها الحالية مع صديقها السابق، ديفِيْن بوكر، فِيْ ضوء الشائعات العديدة التي أثيرت حول مصالحتهما على الشبكات الاجتماعية.

وكان آخر فصل فِيْ تلك العلاقة غير الواضحة هُو إعادة نشر Kendall صورة Devin على غلاف NBA 2K23 إلَّى ميزة Stories فِيْ حسابه على Instagram.

ظهر نجم Phoenix Suns Devin فِيْ صورة غلاف اللعبة الإلكترونية هذه وهُو يراوغ كرة السلة بين ساقيه فِيْ صحراء أريزونا.

بينما لم تضف كيندال تعليقًا على الصورة، فإن دعمها العام لديفِيْن بهذه الطريقة جعل المعجبين يتساءلون عما إذا كانت المياه قد انقلبت بينهم وتصالحوا بعد الخلاف الأخير.

لم تكن كيندال الطرف الوحيد الذي عبر عَنّْ مشاعرهم، وإن كان ذلك بطريقة محدودة، على “إنستغرام”، لكن ديفِيْن أيضًا، بعد أسبوع من انفصالهما، أعجبت بصورة نشرتها كيندال وهِيْ عارية قبل أن تحذفها.

وهُو أن الثنائي كانا قد أعلنا انفصالهما سابقًا فِيْ يونيو الماضي، بعد علاقة استمرت بينهما قرابة عامين، وخرجوا بتصريحات أكدوا فِيْها أنهما غير متوافقين، وأنهما لا يمتلكان نفس الرؤية. فِيْما يتعلق بعلاقتهما … المستقبل، بعد حضور زيارة شقيقته. زفاف، كورتني كارداشيان، فِيْ إيطاليا، حيث تغير كل شيء، والأشياء بينهما ووصلوا إلَّى نقطة الانفصال بعد ذلك.

وعلق مصدر مقرب منهم سابقًا فِيْ تصريحات لموقع “بيج سيكس”، حيث قال “على الرغم من مشاعر الصداقة والاهتمام التي لدى الطرفِيْن لبعضهما البعض، إلا أن ديفِيْن لن تقترح على كيندال ؛ لأنها تعطي الأولوية”. فِيْ حياتها العملية، تتبنى كيندال أيضًا نفس المبدأ، حيث يبدو أن عملها الخاص يهِيْمن على حياتها “.

لكن على الرغم من انقسامهم الذي فاجأ الكثير من متابعيهم، فقد شوهدوا معًا فِيْ أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، وبدت الأمور جيدة بينهما.

تجدر الإشارة إلَّى أن علاقة كيندال وديفِيْن بدأت فِيْ عام 2022، لكنهما انتظرا حتى فبراير 2022 للإعلان رسميًا عَنّْ علاقتهما عبر حساباتهما على موقع “إنستجرام”.