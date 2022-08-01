كينيا تطلق مبادرة خاصة للتخفِيْف من آثار التغير المناخي

أعلنت وزارة الطاقة الكينية إطلاق مبادرتها التي تهدف إلَّى تحديد مسارات الطاقة الآمنة والتخفِيْف من آثار تغير المناخ فِيْ منطقة شرق إفريقيا.

وفقًا لـ (gov.uk)، هذه المبادرة الجديدة، التي تم الإعلان عَنّْها تحت اسم مبادرة خفض الكربون فِيْ كينيا، KCERT 2050.

تم إطلاق المبادرة بالشراكة بين وزارة الطاقة الكينية والمفوضية البريطانية فِيْ العاصمة الكينية نيروبي وجامعة ستراثمور.

تم إطلاق المبادرة من قبل وزارة الطاقة الكينية لتكون الأولى من نوعها فِيْ منطقة شرق إفريقيا، وتأتي ضمن المشروع الدولي لمقياس تغير المناخ 2050 تحت رعاية حاسبة 2050 الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة.

تم تطوير المبادرة من قبل مجموعة متميزة من المهندسين والمطورين الدوليين فِيْ مجال الطاقة والتغير المناخي، بما فِيْ ذلك المستشار الخبير موت ماكدونالد.

وستسمح مبادرة كينيا للتخفِيْف من آثار تغير المناخ، KCERT 2050، للمشاركين فِيْها بإيجاد حلول لتقليل الانبعاثات الضارة بوتيرة أسرع، وإيجاد طرق لتحقيق استخدام طويل الأجل يعتمد على الطاقة النظيفة حتى عام 2050.

ستلعب المبادرة أيضًا دورًا محوريًا فِيْ مساعدة صانعي القرار فِيْ وضع تشريعات تساهم فِيْ الحد من آثار تغير المناخ فِيْ كينيا، ومساعدة الجمهُور فِيْ فهم أساليب الطاقة، والانبعاثات الضارة، والخيارات المتاحة لمعالجة آثار وتحديات تغير المناخ.