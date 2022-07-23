كَمْ استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للفرد 1443

كَمْ يتم تطوير منفعة الضمان الاجتماعي إذا كنت قلقًا بشأن مقدار الحق فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر للشخص الطبيعي المستقل وكذلك لأفراد الأسرة الكاملة المقيمين فِيْ نفس المسكن بعد صدور قرارات القبول النهائي فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد. عام 1443 بالحق والاستحقاق، حيث يسمى هذا الحد الأقصى أو الأعلى بالنسبة لقيمة المعاش، ويحسب على أساس عدد الأقارب الذين ينتظرون الضمان، حيث يبدأ حقهم من 1100 ريال للفرد. وهذا هُو الحد الأدنى.

لم يتم تحديد هذا المبلغ كضمان اجتماعي، بل يستمر فِيْ الزيادة بمقدار 550 لكل معال حسب عدد المعالين فِيْ الأسرة حتى يصل إلى الحد الأقصى المقرر للحصول عليه، بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وهُو 5000 ريال، لذلك نوفر لك حد عدم الضمان والحد الأعلى من خلال جدول يمكنك مقارنته وعرضه. كَمْا يمكنك الحصول على الرَابِطْ المخصص للتسجيل فِيْ الضمان المطور من خلال المنصة الإلكترونية للدعم والمزايا الاجتماعية عبر الإنترنت من هاتفك. .

كَمْ يتم تطوير منفعة الضمان الاجتماعي

إذا كنت تتساءل عن مبلغ استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد المطور لعام 1443، فقد تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وفق نظام الضمان الاجتماعي المعتمد والمطور ليشمل فئات أكثر من النظام السابق للمساعدة فِيْ تجاوز الأزمات والكوارث.

يتم ذلك من خلال توفِيْر الدعم المالي للمجموعات التي هِيْ فِيْ أمس الحاجة إلى المال.

ولم يتوقف الدعم حتى ذلك الحين بل امتد ليشمل المساعدات المالية وتوفِيْر فرص عمل للمستحقين والقادرين على العمل من خلال المنصات الشهرية.

وتمت الموافقة على التعاون مع صندوق الموارد البشرية.

تم استلام طلبات التسجيل فِيْ نظام الضمان الاجتماعي المطور منذ نوفمبر من العام الماضي.

تستمر المنصة فِيْ استقبال الطلبات حتى هذه اللحظة، دون تحديد تاريخ انتهاء سواء للمستفِيْدين الجدد أو المستفِيْدين.

حددت فترة 6 أشهر للمستفِيْد لطلب انتساب جديد للضمان الاجتماعي.

بعد تقديمه، تقوم السلطة المختصة والمختصة بدراسة الطلب المذكور.

على أساس كل حالة على حدة، حدد أهليتك بناءً على معايير وشُروطْ الأهلية.

وإذا سألت عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد للشخص، فإن الجدول أعلاه يوضح الحد الأدنى للمعاش الذي يتم على أساسه تحديد مبلغ استحقاق الشخص أم لا.

وذلك حسب الأشخاص الذين يقيمون فِيْ نفس المسكن، بالإضافة إلى الحد الأعلى لقيمة المعاش المحسوب على أساس أفراد نفس الأسرة.

ليس بالضرورة أن يكون عند الحد الأقصى بأكَمْله إذا تم استلام المستفِيْد وقبوله.

لكن مبلغ أقل من الحد الأعلى ويعتمد على سهُولة وصعوبة حالة مقدم الطلب.