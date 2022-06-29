كَمْ اعمار أعضاء فرقة ايتيز

كَمْ عمر أعضاء ATEE حيث تتميز كوريا الجنوبية باحتوائها على العديد من المجموعات الغنائية والعرضية التي تختلف وتختلف، حيث تتمتع كل مجموعة من هذه المجموعات بشخصية خاصة مثل بيتس، واتيس، وبلاك بينك وغيرها الكثير، ومن خلال هذا سنلتقي مع ومن أشهر هذه المجموعات “فرقة إتيز”. بالإضافة إلى ذلك، كَمْ هُو عمر وما هُو أسلوب أعضاء فرقة المعبود الكورية هذه.

إنها

هُو عرض غنائي يتكون من 8 أعضاء ذكور هم “Hongjunkh – Seonghwa – Yunho – Yoosang – San – Munji – Young – Jongho” وكان أول ظهُور لهذه الفرقة فِيْ 24 أكتوبر 2022 بأغنيتي Treasure and Pirate King، فِيْ 8 يونيو، وقعت الفرقة مع RCA Records فِيْ الولايات المتحدة.

ترتيب أعضاء ATEEZ

أدناه سنناقش ترتيب أعضاء فريق Aites

سيونغهُوا

أهم المعلومات عن Seonghwa هِيْ التالية

اسم المشهد Seonghwa – 성화

الاسم الحقيقي Park Seong Hwa 박성화

المكان مغني.

تاريخ الميلاد 3 أبريل 1998.

علامة زودياك برج الحمل.

الارتفاع 178 سم.

الوزن 61 كجم.

فصيلة الدم O.

Hongjoong

أهم المعلومات عن Hongjoong هِيْ

اسم المشهد Hongjoong – 홍중.

الاسم الحقيقي Kim Hong Joong – Kim Hong Joong – 김홍중.

المنصب قائد.

مولود 7 نوفمبر 1998.

العقرب.

الارتفاع 172 سم.

فصيلة الدم ب.

يونهُو يونهُو

أهم المعلومات عن Yunho هِيْ

اسم المشهد Yunho – 윤호

الاسم الحقيقي Jeong Yun Ho – 정윤호.

المركز راقِصَّة.

تاريخ الميلاد 23 آذار / مارس 1999.

بُرْجُ الحَمَل.

الارتفاع ١٨٥ سم.

فصيلة الدم أ.

يوسانغ

أهم المعلومات عن Yeosang هِيْ التالية

اسم المشهد Yeosang – 여상

الاسم الحقيقي كانغ يو سانغ – 강 -.

المكان مطر.

تاريخ الميلاد 15 يونيو 1999.

الارتفاع 175 سم.

فصيلة الدم أ.

سان سان

أهم المعلومات عن سان هِيْ

اسم المشهد سان – 산.

الاسم الحقيقي Choi San – 최산.

المنسق مطرب.

تاريخ الميلاد 10 يوليو 1999.

برج السرطان.

الارتفاع 176 سم.

فصيلة الدم ب.

مينجي

أهم المعلومات عن مينجي هِيْ

اسم المشهد Mingi- 민기.

الاسم الحقيقي Song Min Gi – 송민 기.

المنصب مؤدي.

تاريخ الميلاد 9 آب / أغسطس 1999.

الإرتفاع 184 سم.

فصيلة الدم ب.

وويونغ

أهم المعلومات عن Wooyoung هِيْ

اسم المشهد Wooyoung – 우영

الاسم الحقيقي جونغ وو يونغ – 정우영 -.

المنصب مؤدي.

تاريخ الميلاد 26 نوفمبر 1999.

الارتفاع ١٧٣ سم.

فصيلة الدم أ.

جونغو

أهم المعلومات عن Jongho هِيْ

اسم المشهد Jongho – 종호.

الاسم الحقيقي Choi Jong Ho – Choi Jong Ho 최종호.

المنصب مغني.

تاريخ الميلاد 12 أكتوبر 2000.

الارتفاع 176 سم.

فصيلة الدم O.

كَمْ عمر أعضاء ATEEZ

أعمار فريق ETIZ كالتالي

Seunghwa 3 أبريل 1998 “24 عامًا”.

هُونغجونغ 7 نوفمبر 1998 “23 عامًا”.

Yunho 23 مارس 1999 “23 عامًا”.

يوسانغ 15 يونيو 1999 “23 عامًا”.

الشمس 10 يوليو 1999 “22 عامًا”.

مينجي 9 أغسطس 1999 “22 عامًا”.

Wooyoung 26 نوفمبر 1999 “22 عامًا”.

Jongho 12 أكتوبر 2000 “21 عامًا”.

هم الأنماط

أنماط فرقة Etze كالتالي

Hongjong INFP انطوائي – حدسي – منقب.

Seunghwa ESFJ منفتح الذهن – متفاني – حكيم.

Yunho إن ENFJ منفتحة.

يوسانغ ISFJ ملتزمة انطوائية.

سان INFP انطوائي – حدسي – المنقب.

مينجي ENTP منفتح الذهن وبديهِيْ ومدروس.

وويونغ ESFJ منفتح الذهن.

Jongho ESFJ منفتح الذهن.

إنه موقع رسمي

يمكنك الذهاب إلى الموقع الرسمي لمجموعة ETIZ لمشاهدتها والحصول على فرصة للاستمتاع بأعمالهم المختلفة “.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال حول عمر أعضاء فرقة Aitz، والذي من خلاله تعرفنا على فرقة Aitz، بالإضافة إلى تصميم أعضاء الفرقة، وما هِيْ معاييرهم وأعمارهم بالترتيب.