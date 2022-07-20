كَمْ اقل نسبة فِيْ القدرات لدخول الجامعة 1444 تخصصات تقبل تحت 40 بالقدرات

تعلن كل جامعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن أقل نسبة من المهارات لدخول الجامعة 1444 ليتمكن الطلاب السعوديون من التقديم فِيْ إحدى الجامعات السَعُودِيْة حيث يعتبر اختبار القدرات من أهم الاختبارات التي يجب على كل حامل تقديمها من شهادة الثانوية العامة إذا كنت ترغب فِيْ الدراسة فِيْ الأكاديمية فِيْ الجامعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تختلف نسبة اختبار القدرات من جامعة إلى أخرى.

ما هِيْ أقل نسبة من المهارات لدخول الجامعة 1444

أعلنت جامعة أم القرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عن أدنى نسبة فِيْ اختبار القدرة، سواء كانت علمية أو أدبية، لدخول الجامعة، وذلك على النحو التالي

المسار الإنجليزي لطلبة جامعة أم القرى

20٪ رسوم اختيار.

40٪ إجادة اللغة الإنجليزية.

مسار اللغة الإنجليزية للطالبات بجامعة أم القرى

10٪ هِيْ النسبة المئوية لاختبار الأداء.

10٪ هِيْ نسبة اختبار القدرات بالإضافة إلى الكليات

ما هِيْ نسبة المهارات المطلوبة لدخول الطب 1444

من الممكن أن تختلف نسبة اختبار القدرات المطلوبة من جامعة إلى أخرى، لكنها تصبح هِيْ نفسها، أما النسبة المئوية فهِيْ كَمْا يلي

المعدل التراكَمْي هُو 30٪.

نسبة اختبار القدرات العامة هِيْ 30٪.

بينما كانت نتيجة اختبار الأداء 40٪.

نسبة المهارات المطلوبة لدخول كلية الهندسة 1444

أما نسبة اختبار المهارات المطلوبة لطلبة الثانوية العامة الراغبين فِيْ الالتحاق بكلية الهندسة بإحدى الجامعات السَعُودِيْة فهِيْ كالآتي

المعدل التراكَمْي هُو 30٪.

النتيجة الإجمالية لاختبار القدرات هِيْ أيضًا 30٪.

بينما كانت نتيجة اختبار الأداء 40٪.

الفرق بين اختبار القدرات واختبار التحصيل

أوضح المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السَعُودِيْة الفرق بين اختبار الأداء واختبار القدرات على النحو التالي

اختبار القدرات العامة

والغرض منه هُو معرفة مدى قدرة الطالب على الفهم والفهم، وكذلك تطبيق كل ما تمت دراسته فِيْ السنوات الأكاديمية الأخيرة.

لا يقاس الطالب للدراسة فحسب، بل يتم قياس قدرته العقلية أيضًا، من أجل تطوير تلك القدرة أثناء الدراسة.

امتحان تحصيلي