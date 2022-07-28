كَمْ باقي على الضمان المطور فِيْ المملكة 1443 تفاصيل صرف الضمان الاجتماعي

قد تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية قد أعلنت عن مَوعِد إطلاق سراح المطور لشهر يوليو الحالي، فِيْما أكدت وزارة الموارد البشرية على شبكة التواصل الاجتماعي مَوعِد إصدار الضمان الجديد. سيصدر يوم الاثنين الموافق 8/1/2022 م لجميع المستفِيْدين من الضمان المطور. نظرًا لأن منصة الدعم والحماية تبدأ بصرف المطور الاجتماعي، فسيتم الإعلان عن نتائج الأهلية لضمان المطور الاجتماعي بشكل تدريجي. وبشكل منتظم على قائمة الانتظار للدفعات المقدمة على ضمان المطور. سيتم صرف الضمان الاجتماعي يوم الأحد 31 يوليو 2022 م، بينما سيبدأ متلقو ضمان المطور فِيْ googling لساعات.

كَمْ تبقى من الضمان

يجب أن يكون المستفِيْدون من مطور الضمان الاجتماعي مواطنين سعوديين، بينما يجب أن يكون طالب الضمان المطوَّر مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منذ أكثر من 6 أشهر، بينما أوضح مقدم طلب الضمان المطوَّر أنه يمتلك حسابًا مصرفِيًْا جاريًا فِيْ إحدى الدول. على بنوك المملكة لاستلام المدفوعات من خلال البنك المودع فِيْه الحساب، مع توضيح شُروطْ الحق فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، يجب أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من 18 عامًا، وبقية الشُروطْ أن يكون مقدم الطلب. التزامًا بالأمن المطوّر، يجب أن يفِيْ دخله الشهري بالحد الأدنى للدخل الشهري المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية، وأن يتوافق مع جميع الطلبات الواردة من وزارة التنمية البشرية.

شُروطْ الأهلية للضمان

تطورت شُروطْ المطلق من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي أن تكون المرأة مطلقة من مواطن سعودي وتقيم بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. فِيْ حين أوضحت الشُروطْ للمرأة المتزوجة أنها لا تملك أي أرض أو عقارات خاصة بها، تقديم أي وثيقة تؤكد إقامتها فِيْ السَعُودِيْة، مثل فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجار.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور

مسح وزارة التنمية البشرية تم تطوير خدمة التسجيل الإلكتروني فِيْ الضمان الاجتماعي، والدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الضغط على أيقونة التسجيل الجديدة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة وهِيْ اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم التعريف ورقم الهاتف وغيرها من البيانات.