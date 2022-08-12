كَمْ بلغت إيرادات فِيْلم “تسليم أهالي” لـ دنيا سمير غانم بعد 9 أيام لعرضه

حقق فِيْلم “تسليم الناس” بطولة دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز وهشام ماجد وبيومي فؤاد، تسعة ملايين جنيه و 200 ألف جنيه (480.431.000 دولار) بعد تسعة أيام من طرحه فِيْ دور السينما الأمريكية.

وحقق الفِيْلم 1100 ألف جنيه إسترليني (57440 ألف دولار) فِيْ شباك التذاكر يوم الخميس من إجمالي 2،455،883 جنيه استرليني قدمتها دور العرض، بحسب بيان أصدرته شركة «دولار فِيْلمز» للتوزيع.

وحقق “توصيل الناس” فِيْ الأسبوع الأول من عرضه 7 ملايين و 256 ألف جنيه (3756 ألف دولار).

وتشهد المسارح منافسة بين 4 أفلام هِيْ “تسليم أهلية” و “كيرة والجن” و “بحبك” و “عمّام”.

وهُو آخر فِيْلم “توصيل شعبي” شاركت فِيْه الفنانة دلال عبد العزيز قبل تعرضها لأزمة صحية. تدور أحداث الفِيْلم حول قِصَّة زوجين. الزوج الذي يعمل طبيبا يحلم بالهجرة. لكن سرعان ما تظهر امرأة فِيْ حياة الزوجين وتتبعهما فِيْ كل مكان. الفِيْلم من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

حرص المخرجون على تقديم هدية له عبر الأوتار الأولى، إلَّى جانب هدية من الفنان الراحل سمير غانم.

ويشارك فِيْ البطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، محمد عتاقة، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، محمد حسني، سمير غانم ولوسي.

كانت دنيا سمير غانم قد بعثت مؤخرا برسالة إلَّى والدتها دلال عبد العزيز قبل عرض فِيْلم “تسلم أهل العلي” وقالت لها “بحبك يا ماما .. أجمل وأخف دماء فِيْ العالم”. العالم. العالم “. “أشكرك على وجودك بجانبي فِيْ الفِيْلم، أنت وطفلي حبيبي. يفضل الناس أن يفكروا فِيْك بابتسامة وضحكة من القلب وسيرة ذاتية جيدة.”

والفِيْلم هُو ايضا الاول لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها قبل نحو عام وقالت فِيْ رسالتها “شكرا جزيلا يارب سأكون بحسن نظرك” و “شكرا لك كل المعجبين”. “، عائلتي، المهتمين جدًا بإرسال أي كلمات جميلة تقال عَنّْي لأنها تشجعَنّْي وتجعلني سعيدًا … بارك الله فِيْك.”

تغيبت دنيا عَنّْ السينما منذ ستة أعوام، حيث قدمت أحدث أعمالها فِيْلم “لف ودوران” الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، والممثلة صابرين، والفنانة بيومي فؤاد، وميمي جمال، شاركت جميلة عوض وياسر الطبجي وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة فِيْ بطولة شوشة تأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.