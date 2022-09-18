كَمْ بلغت سيولة الأسْهُمْ الإماراتية فِيْ 2022.. زيادة كبيرة

شهد سوق رأس المال الإماراتي نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، وسط زيادة كبيرة فِيْ قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة.

ذكر تقرير نشر اليوم عَنّْ نشاط بورصة الإمارات أن هذا النشاط مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية، وزيادة الطلب من المستثمرين الدوليين، فِيْ ظل وجود العديد من الإدراجات الجديدة بالإضافة إلَّى قوة وصلابة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقفزت سيولة الأسْهُمْ الإماراتية إلَّى 362 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 35.4 فِيْ المائة، مقابل 267.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”.

296.3 مليار درهم

وبلغت سيولة بورصة أبوظبي نحو 296.3 مليار درهم منذ بداية عام 2022 بزيادة 28.8٪ مقارنة بنحو 230.12 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، فِيْما استقطب سوق دبي المالي نحو 65.6 مليار درهم منذ البداية. بنسبة نمو 76.6٪ مقارنة بنحو 37.2 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من 2022.

استحوذت خمسة أسهم على نحو 50٪، أي ما يعادل 180.4 مليار درهم، من سيولة السوق منذ بداية العام الجاري، تصدرها “إنترناشيونال هُولدينج” بنحو 57.9 مليار درهم، بحصة 16٪، ثم “أبوظبي الأولى”. بنحو 48.8 مليار درهم بنسبة 13٪، يليه “الدار العقارية” بـ 33.5 مليار درهم بنسبة 9٪، ثم “ألفا أبو ظبي” بسيولة 21.2 مليار درهم بما يعادل 6٪، و الخامس “إعمار العقارية” بعد استقطاب 18.9 مليار درهم بحصة 5٪.

ومن حيث أحجام التداول، فقد تم تداول أكثر من 81.9 مليار سهم منذ بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 28٪ مقارنة بـ 64 مليار سهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بواقع 55.6 مليار سهم فِيْ سوق أبوظبي و 26.8 مليار سهم. سهم فِيْ ADX. دبي.

زيادة الصفقات والعروض الجديدة

أما بالنسبة للصفقات، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تنفِيْذ نحو 2.78 مليون صفقة منذ بداية العام الحالي، بنسبة نمو 132٪ مقارنة بنحو 1.19 مليون صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت الصفقات بواقع 1.798 مليون صفقة فِيْ بورصة أبوظبي، و 983.95 ألف صفقة فِيْ بورصة أبوظبي. دبي المالية.

كانت العروض الجديدة داعماً رئيسياً لنشاط السوق هذا العام، وأبرزها الطرح الأولي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) فِيْ سوق دبي المالي، باعتباره الأكبر على الإطلاق فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة والأكبر فِيْ أوروبا والشرق الأوسط. ومنطقة إفريقيا منذ بداية عام 2022 بالإضافة إلَّى طرح شركة بروج. الذي أصبح أكبر طرح أولي فِيْ تاريخ سوق أبوظبي وأكبر شركة بتروكيماويات فِيْ الشرق الأوسط، مما ساهم فِيْ تعزيز نشاط السوق، بالإضافة إلَّى عروض أخرى مثل “تيكوم”، “الاتحاد التعاوني”، “أبوظبي موانئ أبوظبي “و” إي دي سي كوربوريشن “تستحوذ على إنفِيْكتوس إنفستمنتس، إضافة إلَّى الإدراج المتوقع لسالك سالك قبل نهاية سبتمبر.