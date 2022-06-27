كَمْ تبعد القويعية عن الرياض التي تعتبر من المحافظات المهمة ذات الموقع الاستراتيجي، لذلك أصبحت القويعية حَلْقة الوصل بين العديد من المحافظات التي لا تقل أهمية، لذلك نلاحظ أن القويعية تتمتع شبكة مواصلات وسكك حديدية حديثة، بالإضافة إلى مطارات تقدم خدمات جوية خاصة وعامة، من أهم المدن الكبرى المجاورة.

حكومة القويعية –

القويعية هِيْ محافظة سعودية مرتبطة إدارياً بمنطقة الرياض. تقع غرب العاصمة الرياض. يحدها من الجنوب محافظات مراد والدوادمي ووادي الدواسر، وتحدها من الشرق محافظات المزاحمية والأفلاج والحرق، ومن الغرب محافظة عفِيْف.

كَمْ تبعد القويعية عن الرياض

وفقًا لخرائط جوجل، تقع محافظة القويعية على بعد 173.93 كيلومترًا تقريبًا من مدينة الرياض، أي حوالي 107.84 ميلاً، عبر أقرب طريق مكة-الرياض، لكن القويعية تبعد 159 ميلاً. كيلومتر عن الرياض. شقة. الاتصال البصري، والذي يعادل حوالي 95.4 حوالي ميل، ويختلف طول هذه المسافة حسب طريقة النقل والطريق الذي يجب أن تسلكه.

كَمْ ساعة تبعد القويعية عن الرياض

يمكن قطع الطريق من القويعية إلى الرياض بواسطة سيارة تسير بسرعة متوسطة 80 كيلومترًا فِيْ الساعة فِيْ 119.3 دقيقة، ويمكن قطع هذه المسافة فِيْ عشر دقائق بواسطة طائرة إيرباص خاصة. أما بالنسبة للقطار فإن طريق O بين هاتين المقاطعتين يستغرق 136.3 دقيقة.

ما هُو حجم القويعية

القويعية من أكبر المحافظات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 95 ألف كيلومتر مربع. تضم القويعية عشرات القرى والصحاري التي ترتبط بها إداريًا. وتعتبر من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، فهِيْ غنية بالإدارات والمرافق والمؤسسات الإدارية والتعليمية.

كَمْ عدد سكان القويعية 2022

لا يتجاوز عدد سكان محافظة القويعية 126 ألف نسمة، لكن هذه الإحصائية قديمة وتعود إلى عام 2010. ومن المؤكد أن العدد يتزايد بشكل واضح فِيْ الوقت الحالي ويتوزع على ما يقارب 600 بلدة وقرية. تعتبر القويعية من المناطق شبه الريفِيْة.

كَمْ تبعد القويعية عن المزاحمية

تقع القويعية على بعد 115 كَمْ من المزاحمية. تقطع المسافة عبر طريق مكة المكرمة فِيْ 62 دقيقة فقط.

ما هِيْ المسافة من القويعية الى شقراء

تقع القويعية على بعد 186 كَمْ من شقراء. يتم قطع المسافة من خلال المسارين 5372 – 5370. هذه المسافة تستغرق 128 دقيقة للعبور. هناك طريق آخر يمكنك عبوره من مسلك 505 إلى طريق مكة المكرمة ولكنه أطول طريق ويصل إلى 242.6 كَمْ وعلينا عبوره، والمسافة 156 دقيقة.

كَمْ تبعد القويعية عن الخرج

تقع القويعية على بعد 257.5 كَمْ من الخرج. يجب على المسافر اتباع مسارات الحميد – طريق 65 – مكة المكرمة. تستغرق هذه المسافة 167 دقيقة للسفر. يمكننا أيضًا اتباع طريق مكة المكرمة وحده، مما يجعل مسافة الطريق تصل إلى 256.4 كَمْ، وتستغرق تغطيتها 184 دقيقة.

كَمْ تبعد القويعية عن الدمام

تقع القويعية على بعد 592.13 كَمْ من الدمام. تستغرق الرحَلْة 420 دقيقة عبر طريق 80 متر وطريق مكة المكرمة. بالقطار، تستغرق الرحَلْة 471 دقيقة. أما بالنسبة لطائرة إيرباص، فتستغرق حوالي 37 دقيقة، لأنها تبعد حوالي 550 كيلومترًا كخط رؤية مسطح، أي ما يعادل 330 ميلاً.

كَمْ تبعد القويعية عن الطائف

تقع القويعية على بعد 625.7 كيلومترًا من الطائف، أي ما يعادل 387 ميلاً. يتم قطع المسافة عبر طريق 40 ثم طريق 80 م. تستغرق هذه المسافة 438 دقيقة للسفر بالسيارة بسرعة 80 كَمْ / ساعة. بالقطار، يتم قطع المسافة بـ 500 دقيقة. أما الطائرة فتستغرق 39 دقيقة بطائرة خاصة من نوع إيرباص.

اهم المعالم السياحية فِيْ القويعية

كانت القويعية قديماً مهد الحضارات لأنها كانت عبارة عن سهل منبسط تحميه الجبال من الجنوب والغرب والشمال ولم يكن مفتوحاً إلا للشرق، وكذلك وادي قوي والمسيلة من من الغرب إلى الشرق وأهم المعالم والمعالم فِيْها ما يلي

جبل برج الرقيبة يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر الهجري. مبني بالحجارة المحَلْية شكله اسطواني والغرض منه هُو المراقبة ومن هنا جاءت تسميته.

هضبة حوميل نتوء صخري أسود أملس يقع جنوب غرب القويعية، يقترب شكله من شكل الأسد إذا نظر إليه من الجنوب.

– رأي الفقيصة بجوار قرية المحيرقة، وتحتوي على بقايا جدران مواقع تعدين الذهب مع كتابات بالخط الكوفِيْ تعود إلى عام 177 هـ.

أم أشر على رأس وادي القوي تل أثري به وحدات حجرية.

أم رقة شعاب الأودية التي يؤخذ سمومها من شجرة الراكي وتضم تلالين أثريتين ومقبرة.

العمار مستوطنة تعدين قديمة على تلال أثرية تعود إلى العصر العباسي.

لذا؛ فِيْ ضوء إطلاعنا على المعالم السياحية فِيْ القويعية، نختتم مقالنا بعنوان كَمْ تبعد القويعية عن الرياض، وتعرفنا من خلالها على المسافات التي تفصل بين هذه المحافظة الريفِيْة المصنفة ضمن أكبر محافظات المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات الأخرى.