كَمْ تبعد ريزا عن طرابزون

كَمْ تبعد ريزي عن طرابزون تركيا من أشهر الوجهات السياحية فِيْ العالم، حيث ينجذب معظم السائحين إلى المنتجعات الساحَلْية الواقعة على طول سواحَلْ بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ​​، وهناك العديد من المعالم التاريخية فِيْ مختلف المدن، وسنقوم بذلك. تعرف على مواقع مدينتي ريزي وطرابزون، وكَمْ تبعد المسافة بينهما، وسنتعرف على مسافة مدينة ريزي من معظم المدن المحيطة بها، بالإضافة إلى إبراز بعض معالمها السياحية.

اين مدينة ريزه

تقع مدينة ريزه فِيْ شمال شرق تركيا، وتطل على ساحَلْ البحر الأسود، بالقرب من حدود تركيا مع جورجيا، وعلى الجانب الشمالي من ساحَلْ البحر الأسود، وتبلغ مساحة ريزي حوالي 4000 كيلومتر مربع، والساحَلْ. كان للموقع الجغرافِيْ أهمية كبيرة لأنه لونه أخضر وأزرق، وتعتبر ريزه من أجمل الأماكن السياحية فِيْ تركيا، والتي تضم العديد من الأماكن الطبيعية الخلابة، مما يجعلها وجهة مفضلة لكثير من الزوار فِيْ الإجازة، وسكن الإغريق المدينة قديما، وكانت تسمى بجمال الجبال، بفضل جبالها الجميلة المغطاة بالثلوج وأشجارها الخضراء.

أين طرابزون

طرابزون هِيْ مدينة تركية تقع أيضًا على ساحَلْ البحر الأسود وتتميز بكونها منطقة مهمة، وهِيْ من أقدم الموانئ التجارية فِيْ الأناضول، وتقع فِيْ خليج كبير على الساحَلْ الجنوبي الشرقي للبحر الأسود. مدعومة بسلاسل جبلية عالية.من جبال بونتيك، تحتفظ طرابزون الحديثة بالعديد من جوانب العصور الوسطى، يقع قلب المدينة فِيْ مثلث من السهل بين واديين عميقين، مع أطلال ميناء روماني قديم فِيْ قاعدته، وفِيْ نهايته الجنوبية قلعة مهدمة، ويحيط مركز المدينة من الشرق والغرب بأسوار تعود إلى العصر البيزنطي.

كَمْ تبعد ريزي عن طرابزون

تقع مدينة ريزه على بعد 49 ميلاً أو 79 كَمْ من طرابزون، وتستغرق الرحَلْة حوالي ساعة ونصف للقيادة بدون توقف، ومدة الرحَلْة بالطائرة الخاصة 35 دقيقة فقط، وهذه رحَلْة قصيرة نسبيًا بالطائرة الخاصة. طائرة، ولكن قد ننوي حجز رحَلْة تجارية، وفِيْ هذه الحالة يجب أن يتضمن وقت السفر لدينا بالفعل عدد الدقائق للوصول إلى المطار المحَلْي، وانتظار الأمن، وركوب الطائرة والتاكسي إلى المدرج فِيْ المطار الآخر و تصل إلى وجهتك.

كَمْ تبعد ريزي عن المدن التركية

مدينة ريزه بعيدة عن المدن التركية الأخرى بالمسافات والوقت الذي تحتاج للوصول إليه كَمْا يلي

ريزي بعيدة عن اسطنبول حوالي 1229 كيلومترًا وتستغرق حوالي 14 ساعة بالسيارة والمسافة بالطائرة 603 أميال أي ما يعادل 970 كيلومترًا.

ريزي بعيدة عن أوزنجول حوالي 149 كَمْ وتستغرق حوالي دقيقتين وربع بالسيارة.

ريزي بعيدة عن آيدر حوالي 160 كَمْ بالسيارة.

ريزي بعيدة عن بودروم حوالي 1،601 كَمْ وتستغرق 20 ساعة و 17 دقيقة بالسيارة.

تبعد ريزه عن أنقرة حوالي 886 كَمْ وتستغرق 11 ساعة و 5 دقائق بالسيارة.

ريزي بعيدة عن أضنة حوالي 1036 كَمْ وتستغرق 12 ساعة و 44 دقيقة بالسيارة.

ريزي بعيدة عن كانكايا حوالي 891 كَمْ وتستغرق 11 ساعة و 7 دقائق بالسيارة.

ريزي بعيدة عن بورصة حوالي 1247.7 كَمْ وتستغرق 15 ساعة و 22 دقيقة بالسيارة.

ريزي بعيدة عن أوردو حوالي 406 كيلومترات وتستغرق 6 ساعات بالسيارة.

ريزي بعيدة عن أرتفِيْن حوالي 91.7 كَمْ.

أفضل الأماكن للزيارة فِيْ ريزي

تنتشر فِيْ ريزه العديد من الأماكن السياحية وهِيْ مكان مثالي للسياحة والاستمتاع بجمال الطبيعة، وتعتبر ريزه من أجمل الوجهات السياحية فِيْ تركيا، بمميزاتها الفريدة التي تشجع الناس على قضاء أجمل اللحظات. الطقس فِيْ ريزي معتدل ورطب فِيْ الصيف، مما يجعلها منطقة جذب للعديد من الزوار. بينما يكون الجو باردًا فِيْ الشتاء مع هطول الكثير من الأمطار وبعض تساقط الثلوج من يناير إلى مارس، سنلقي نظرة على بعض الأماكن السياحية فِيْ ريزي أدناه.

جبال ريزه

بها سلاسل جبلية مشهُورة بالسياحة وتعتبر مكاناً مثالياً لتسلق الجبال، حيث تقع سلسلة الجبال مقابل البحر الأسود، الجزء الأول فِيْ ريزي والثاني فِيْ أرتفِيْن التي تشكل بنية خضراء طبيعية. تعتبر مرتفعات آيدر من أجمل الأماكن السياحية فِيْ تركيا، والطريق المؤدي إلى المرتفعات يحتوي على العديد من الشلالات الطبيعية والغابات، فضلاً عن المطاعم الموجودة على جانب الطريق.

شلالات جيلين تولو

شلالات جيلين تولو هِيْ لوحة رائعة فِيْ قلب الطبيعة الخضراء، محاطة بالجمال من جميع الجوانب، من غابات الصنوبر والبلوط الكثيفة إلى الأشجار العالية الأخرى، ويتدفق الشلال من جبال آيدر ليتدفق إلى برك آيدر، وهُو شيء يختلف عن غيره. الشلالات التي تكون أفواهها ومصادرها ماء المطر أو الثلج، فالمياه الكبريتية المتدفقة عبر الجبال جعلت المياه دافئة ومثالية للسباحة.

أفضل الفنادق فِيْ ريزي

فندق بابل من أفخم الفنادق والمنتجعات فِيْ ريزه بتركيا. تحتوي الغرف فِيْ الفندق على تلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وتكييف وخزانة ملابس. توفر بعض الغرف إطلالات خلابة من الشرفة الجميلة، بما فِيْ ذلك إطلالات على البحر. يقدم الفندق الإفطار كل صباح ويمكن للسائحين تناول العشاء فِيْ المطعم الذي يقدم المأكولات التركية وغيرها، كَمْا يوفر الفندق ساونا وحمامًا تقليديًا ومسبحًا موسميًا فِيْ الهُواء الطلق ومركزًا للياقة البدنية، ويمكنك استكشاف حجوزات الفنادق “.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على موقع ريزي وطرابزون وكَمْ تبعد ريزي عن طرابزون، حيث ذكرنا مسافة ريزي عن معظم المدن المحيطة بها، بالإضافة إلى بعض منها الجذب السياحي.