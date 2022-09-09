كَمْ تقدر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا.. فاتورة مليارية

أظهر بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي، الجمعة، إجمالي فاتورة إعادة إعمار أوكرانيا نتيجة الحرب مع روسيا.

أفاد بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي، نشر الجمعة، أن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا وإنعاش اقتصادها ستصل إلَّى نحو 350 مليار دولار إذا توقف الصراع بينها وبين روسيا اليوم.

هذا هُو أول تقييم كامل لحالة الاقتصاد الأوكراني والأضرار الناجمة عَنّْ الصراع منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية فِيْ 24 فبراير 2022، ويسمح “بتحديد الاحتياجات المالية وإيجاد خارطة طريق لإعادة الإعمار “، بحسب البيان.

التكلفة أكبر مرة ونصف من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا المسجل فِيْ عام 2022، ومن المفترض أنه سيتم تخصيص حوالي الثلث، أو 105 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا فِيْ السنوات الثلاث المقبلة.

وتشمل هذه التكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت السكنية والصناعية جراء المعارك، خاصة فِيْ شرق وجنوب البلاد، وتقدر بنحو 97 مليار دولار.

وقال البيان نقلا عَنّْ رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميال “لقد بدأنا بالفعل عملية إعادة الإعمار فِيْ المناطق المحررة، لكن عملية إعادة الإعمار هذه تتطلب نهجا شاملا ودعم شركائنا الدوليين”.

وأشار شميهال إلَّى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار كلفت 17 مليار دولار، منها 3.4 مليار دولار يجب توفِيْرها هذا العام.

وفقًا لنائب رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بيردي، تسمح هذه التقديرات “بإعطاء الأولوية للتعافِيْ حتى نتمكن فِيْ نفس الوقت من مواصلة دعم تشغيل الخدمات الأساسية”، لا سيما الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

أعلن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو فِيْ أيار (مايو) الماضي أن أوكرانيا تحتاج 5 مليارات دولار شهريًا لضمان استمرار دورتها الاقتصادية وسط الحرب المستمرة على أراضيها.

وقد نجحت الجهُود الدولية التي تبذلها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي فِيْ جمع 39 مليار دولار.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية قدرها خمسة مليارات دولار من أصل تسعة مليارات خصصها الاتحاد لهذا الغرض.