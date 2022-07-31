كَمْ تقسيط ايفون ١٣ برو ١٢٨ داخل عروض جرير الأسبوعية

ما هُو سعر تقسيط iPhone 13 Pro 128 وما هُو أفضل سعر لـ iPhone 13 Pro 128 فِيْ السَعُودِيْة بعد ارتفاع الأسعار والتقسيط بدون فوائد وبدون مقدم متوفر فِيْ مكتبة جرير iPhone هناك شكوك كثيرة لدى العديد من محبي سلسلة iPhone، وكلها تتعلق بالأسعار والمواصفات وأيضًا بإمكانية الرسوم، فقد وفرت الشركة إصدارات ذات سعة تخزينية تختلف عن بعضها البعض، وأصغرها 128 جيجا بايت، مقابل ما سنعرفه عن أبرز مواصفات iPhone 13 Pro 128 وما هِيْ قيمة القسط ومدة السداد المتوفرة فِيْ مكتبة جرير.

كَمْ تبلغ رسوم iPhone 13 Pro 128

يعتبر iPhone من الهُواتف المحمولة المتميزة التي لها عملائها فِيْ جميع أنحاء العالم، وخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد قدمت مكتبة جرير عروض جديدة على جميع أجهزة Apple بما فِيْ ذلك أجهزة iPhone، وهناك من يسأل عن مقدار الرسوم. لجهاز iPhone 13 Pro 128، وقدمت المكتبة فرصة التقسيط للموبايل لمدة ثلاثة أشهر، وسنوات بدفعة أولية 195 ريال سعودي، ويمكنك الاشتراك من خلال نظام التقسيط للشراء.

سعر iPhone 13 Pro 128

أما الشراء بالسعر النقدي فهُو أيضًا خدمة متوفرة فِيْ مكتبة جرير ويمكنك الاشتراك فِيْ الصفقات الأسبوعية للحصول على الموبايل بسعر 4199 ريال سعودي لنسخة 128 جيجا شامل ضريبة القيمة المضافة وهُو نظام جديد تفرضها الحكومة السَعُودِيْة على جميع السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مواصفات iPhone 13 Pro 128GB

لم يكن نجاح منتجات آبل نتاجًا للحظة، لكنها قضت سنوات فِيْ السعي لأن تكون قاعدة عريضة من المستخدمين، وهذا هُو السبب فِيْ أنها زودت سلسلة iPhone، وتمكنت بالفعل من أن تكون الأولى ولها ريادة فِيْ مجال الهُواتف الذكية، قدم iPhone 13 Pro بمساحات تخزين مختلفة، وشاشة بحجم 6.1 بوصة وكاميرا أمامية وخلفِيْة بدقة 12 ميجا بكسل مع الوضع الليلي والتقريب البصري.

من الممكن أيضًا استخدام المعالج وتثبيت عدد من الألعاب والتطبيقات الذكية، حتى بالنسبة للتواصل الاجتماعي، فهُو معالج سداسي النواة، وبطارية ليثيوم أيون وشحنه يعتمد على السرعة اللاسلكية والسلكية. وظيفة الشحن أيضا، والجهاز يدعم الفلاش ويحتوي على درع سيراميك للعمل على حماية الشاشة.