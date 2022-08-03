كَمْ حساب المواطن للزوجة 1444 وطريقة التسجيل ca.gov.sa

كَمْ يكلف حساب المواطن للزوجة 1444 يقدم برنامج حساب المواطن المساعدة المالية للمواطنين السعوديين المحتاجين من المتزوجات والمطلقات، وذلك وفق شُروطْ مختلفة تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى مساعدة السعوديين على تحقيق الاستقلال المالي ومنحهم الشعور بالاستقرار وهم يواجهُون تحديات العيش فِيْ مجتمعنا الحديث، بما فِيْ ذلك الإسكان.

كَمْ هُو حساب المواطن للزوجة 1444

يصل مبلغ حساب المواطن للمرأة المتزوجة إلى 360 ريالاً سعودياً، بحسب الحساب الجديد المعلن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث تعتبر الزوجة من أفراد الأسرة، وتدفع اشتراكاتها. من خلال حساب المواطن. يتم تقسيم تكاليف برنامج الحساب إلى مبلغين يتم دفع أحدهما.يتقاضى المواطن رسوم تحويل من تلقاء نفسه والآخر يتم استلامها عندما تتقاضى زوجته راتبها الشهري، وتثبت الآلية الجديدة أنه فِيْ حالة حصول الزوجة على راتب إضافِيْ إلى راتب زوجها، لا يحق لها سحب أي مبلغ من برنامج حساب المواطن بموجب الآلية الجديدة.

تم نشر نتائج الأهلية للجلسة 57 (أغسطس 2022). للتحقق من الأهلية، يمكنك الوصول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرَابِطْ التالي https//t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/g9NmGd5nv3 – حساب المواطن (citizenaccount) 2 أغسطس 2022

كيفِيْة التسجيل لحساب المواطن للمتزوجين 1444

اتبع الخطوات أدناه لإنشاء حساب شخصي للمرأة المتزوجة حيث يمكن التسجيل للحصول على حساب شخصي باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع حساب المواطن

ثم انقر فوق سجل جديد.

أدخل البيانات المطلوبة الهُوية، رقم الهاتف المحمول، مكان العمل، بالإضافة إلى الراتب

انقر لقبول الشُروطْ.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر فوق كلمة تسجيل.

كَمْ هُو حساب المواطن للمطلقة

تستحق المطلقة مبلغ 720 ريال سعودي من حساب المواطنة بعد الزيادة الأخيرة مع مراعاة وضعها كرئيسة للأسرة وحقها فِيْ إعالة نفسها وأسرتها. إذا كانت حاضنتهم لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمطلقة التقدم بطلب 200 ريال إضافِيْة إذا لم يكن لديها أطفال فِيْ حضانتها أو حضانتها، وذلك لإعالة نفسها لمدة عام، وفقًا لمرسوم صادر عن مكتب حسابات المواطن. من حساب المواطن، فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب السجل فِيْ بعض الحالات خاصة المطلقات، بشرط إرفاق وثائق الحضانة أو الوصاية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بعقد الإيجار.

كَمْ هُو حساب المواطن للمعال

المبلغ المستحق لعضو فِيْ برنامج حساب المواطن، بعد الزيادة الأخيرة، هُو كَمْا يلي تصل قيمة المساعدة إلى 360 ريال سعودي للمُعال فِيْ الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. قيمة المساعدة تصل إلى 206 ريال للعائلة تحت 18 سنة.