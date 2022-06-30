كَمْ درجة النجاح فِيْ الابتدائي 1443 ودرجات الاختبار النهائي الترم الثالث

ما هِيْ درجة النجاح فِيْ المرحَلْة الابتدائية 1443 ودرجات الاختبار النهائي للربع الثالث أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن توزيع الدرجات للدورات فِيْ الامتحانات النهائية للمرحَلْة البلدية، وفق ضوابط النظام الجديد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن خلال هذا سنتحدث عن درجة النجاح فِيْ الابتدائي 1443 وما هِيْ درجات الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثالث.

ما هِيْ درجة النجاح فِيْ المدرسة الابتدائية 1443

معدل الدرجات فِيْ المرحَلْة الابتدائية هُو 50٪ وهُو الحد الأدنى لمستوى النجاح، ويجب أن يحصل الطالب على 20٪ فِيْ الامتحانات النهائية للاختبار الثالث والمهارات التي اكتسبها الطالب خلال العام.

ما هِيْ نسبة الرسوب فِيْ المرحَلْة الابتدائية 1443

صرحت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن درجة الرسوب هِيْ إذا حصل الطالب على أقل من 50٪، وهُو الحد الأدنى لمتوسط ​​الدرجات لكل مقرر خلال الفصول الثلاثة.

شروط نجاح الطلاب فِيْ الدروس

سيتم الإعلان عن نجاح الطالب إذا تم استيفاء متطلبات النجاح التالية

أن يحقق الطالب نسبة نجاح لا تقل عن 50٪.

الحصول على العلامة الشرطية فِيْ الامتحان النهائي وهِيْ 20٪.

يجب ألا يقل تقدم الطالب عن 50٪ فِيْ الاختبارات النهائية.

حضور الطلاب الامتحانات النهائية لكل فصل دراسي سابق.

فِيْ حالة عدم حضور الطالب للامتحان النهائي يجب تقديم عذر مسبق.

الحصول على درجة نجاح فِيْ الاختبارات النهائية لمادة التقويم المستمر.

كيف تحسب النجاح فِيْ المدرسة الابتدائية

يتم احتساب درجة النجاح فِيْ المرحَلْة الابتدائية بناءً على الوزن النسبي التالي

الفصل الأول أن يسجل الطالب 25 نقطة من أصل 100 بنسبة نجاح 25٪.

الفصل الثاني يشترط على الطالب جمع 35 نقطة من أصل 100 بنسبة نجاح 35٪.

الفصل الثالث يجب أن يجمع الطالب 40 نقطة من أصل 100 بنسبة نجاح 40٪.

توزيع الدرجات فِيْ المرحَلْة الابتدائية

تتوزع درجات النجاح فِيْ المرحَلْة البلدية على النحو التالي

الامتحان التحريري النهائي يتضمن 40٪.

حجم الأعمال السنوي 60٪.

يجب أن يحضر الطالب الامتحان النهائي ويحصل على الحد الأدنى من درجة الأعمال للعام وهُو 50٪.

توزيع درجات المواد لجميع الفصول pdf

حددت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة طريقة التوزيع المعتمدة فِيْ المواد الدراسية لكل من مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والثانوي. يمكن مشاهدة هذه التوزيعات بسهُولة عن طريق تنزيل الملف “” مباشرة.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن درجة النجاح فِيْ المرحَلْة الابتدائية 1443 ودرجات الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثالث وما هِيْ شروط النجاح فِيْ المرحَلْة الابتدائية وتوزيع الدرجات فِيْ المقررات الدراسية.