كَمْ راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 للأسر والأفراد للاستحقاق الشهري والسنوي ومَوعِد صرف رابت الضمان لشهر محرم/اغسطس 2022

ننشر مقدار الراتب المطور الجديد للضمان الاجتماعي 1444 وسلم الرواتب للأسر والأفراد ذوي الاستحقاق الشهري والسنوي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الضمان الاجتماعي المطور والذي يختلف من أسرة إلى أخرى حسب عدد أفراد الأسرة. الأسرة. وعوامل أخرى تحددها وزارة الموارد البشرية، حيث تم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الأيام الأخيرة. للتسجيل فهذا بناء على جهُود الحكومة السَعُودِيْة فِيْ تطوير وتوفِيْر سبل دعم الفئات المؤهلة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بشكل عام، ومن خلال هذه السطور ستجد راتب الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة سلم الرواتب بناءً على الرقم من أفراد الأسرة.

تم تطوير تاريخ دفع الضمان الاجتماعي للمنتسبين الجدد 1444

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على الشبكة الاجتماعية، مَوعِد صرف معاش الضمان الاجتماعي للأعضاء الجدد فِيْ النظام، والذي سيكون فِيْ الشهر التالي لخطاب القبول. أول شهر ميلادي.

تم تحديد مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس 2022 حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مَوعِد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر للأشخاص المستوفِيْن لشُروطْ الاستحقاق، ويتم صرف المعاشات على النحو التالي يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 الموافق 3 محرم 1444 هـ

ما هُو راتب المطور الجديد للضمان الاجتماعي 1444

حددت الحكومة السَعُودِيْة ممثلة بوزارة الموارد البشرية مجموعة من المعايير التي بموجبها يتم منح معاش 1444 لنظام الضمان الاجتماعي المطوّر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بناءً على دراسات وتحَلْيلات، حيث تكون قيمة الراتب الاجتماعي. الضمان يختلف المعاش من أسرة إلى أخرى حسب عدد أفراد الأسرة، ويأتي الضمان الاجتماعي على النحو التالي.

راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر لأسرة هُو 1000 ريال سعودي.

حدد راتب الأسرة المكونة من فردين بـ 2،750 ريال سعودي.

راتب الضمان الاجتماعي لأسرة مكونة من 3 أفراد 3،140 ريال سعودي.

يصل راتب الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى 3710 ريال سعودي.

راتب عائلة مكونة من 5 أفراد 4280 ريال سعودي.

استشارة بشأن نتائج حق الضمان الاجتماعي (المطور) 1444 واسماء المقبولين فِيْ معاش الضمان

سلم رواتب الضمان الاجتماعي 1444

يتم دفع راتب الضمان الاجتماعي لأسرة مكونة من شخصين بمبلغ 1،258 ريال سعودي فِيْ الاستحقاق الشهري و 15،420 ريال سعودي فِيْ الاستحقاق السنوي.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، باستحقاق شهري 1،570 ريال و 18،840 ريالًا للاستحقاق السنوي.

فِيْ أسرة مكونة من أربعة أفراد، يصل راتب الضمان الاجتماعي المُطور شهريًا إلى 18،550 ريالًا، وفِيْ العام يصل إلى 22،260 ريالًا.

لأسرة مكونة من خمسة أفراد الراتب الجديد للضمان الاجتماعي 2،140 ريال شهريًا و 25،680 ريالًا سنويًا.

الراتب المطور لأسرة مكونة من ستة أفراد هُو 2،420 ريال سعودي شهريًا و 29،040 ريال سعودي فِيْ السنة.

ويصل راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر لأسرة مكونة من سبعة أفراد إلى 2،710 ريال شهريًا و 32،520 ريالًا سنويًا.

لأسرة مكونة من ثمانية أفراد، يصل راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر للأسرة إلى 3000 ريال شهريًا و 36 ألف ريال سنويًا.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة لعائلة مكونة من عشرة أفراد تتراوح بين 3560 ريالاً شهرياً و 42720 ريالاً فِيْ السنة.

مقياس الضمان الاجتماعي المطور لأسرة مكونة من أحد عشر فرداً، الراتب 3،840 ريالاً شهرياً و 46،080 ريالاً سنوياً.

لأسرة مكونة من عشرة أفراد، يصل راتب الأسرة فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الجديد إلى 4130 ريالًا شهريًا و 49.560 ريالًا سنويًا.

عائلة مكونة من ثلاثة عشر فرداً يصل مقياس الضمان الاجتماعي المطور إلى 4،410 ريال شهرياً و 52،920 ريالاً فِيْ السنة.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة لأسرة مكونة من أربعة عشر فرداً يصل راتب الأسرة إلى 4،700 ريال شهرياً و 56،400 ريال سنوياً.

تطور سلم رواتب الضمان الاجتماعي فِيْ أسرة مكونة من خمسة عشر فرداً يصل راتب الأسرة إلى 5000 ريال شهرياً و 60 ألف ريال لمدة عام.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر 1444

هناك بعض الحالات التي يتم فِيْها تعليق صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفِيْدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن أهم هذه الشُروطْ ما يلي.

فِيْ حالة اختلاف أي من شُروطْ استحقاق المعاش.

فِيْ حالة التحقق من صحة بيانات المستقل أو القريب.

فِيْ حالة التأخر فِيْ تحديث بيانات المستخدم التي تطلبها الوزارة والمحددة بحوالي 30 يومًا.

فِيْ حالة عدم الالتزام بخطة تأهِيْل صاحب المعاش المستحق.

فِيْ حال أثبت المستخدم قدرته على العمل ولا يبحث عن عمل.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد 1444

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أدخل البيانات المراد إدخالها من قبل مقدم الطلب وتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختر الأيقونة التي تريد تطبيقها على نظام الضمان الاجتماعي.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم انقر فوق إرسال الطلب.

المستفِيْدون من الضمان الاجتماعي الجديد

شيخوخة الذكور والإناث المسنين

الاسر بدون دعم وتشمل (المطلقة واولادها – الارملة واولادها اليتامى – الدعم المهجور او المعلق او الدعم المفقود – اسرة المدمن – المرأة بدون دعم.

الأيتام هم الأيتام الذكور والإناث الذين مات والدهم يتيم أو يتيم مجهُول النسب، أحد الوالدين (الوالدين).

شُروطْ التسجيل فِيْ نظام الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعض المعايير والشُروطْ للتسجيل فِيْ نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهِيْ كالتالي

يشترط فِيْ الراغب فِيْ التسجيل أن يكون سعوديًا ومقيمًا إقامة دائمة فِيْ المملكة، باستثناء بعض الأشخاص المنصوص عليهم فِيْ القانون.

ألا يقل دخل الفرد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وهُو 1100 ريال للفرد و 500 ريال لأي فرد من أفراد أسرة مقدم الطلب.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي عقار غير السكن أو الأشياء المادية ذات القيمة العالية.

يجب ألا يكون مقدم الطلب موجودًا فِيْ ملجأ أو مرفق رعاية اجتماعية أو سجن.

حد الضمان الاجتماعي لمكافحة الصرف

الحد الأقصى للأسرة المكونة من شخص واحد هُو 2001 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من شخصين هُو 2،570 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 3 أفراد هُو 3140 ريال سعودي.

الحد الأقصى لعائلة مكونة من 4 أفراد هُو 3710 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 5 أفراد هُو 4،280 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 6 أفراد هُو 4،840 ريال سعودي.

بينما الحد الأقصى لعائلة مكونة من 7 أفراد هُو 5،420 ريال سعودي.

الحد الأقصى للإنفاق على الضمان الاجتماعي لأسرة مكونة من 8 أفراد هُو 6000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 9 أفراد هُو 6،560 ريال سعودي.

الحد الأقصى لعائلة مكونة من 10 أفراد هُو 7،120 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 11 فردًا هُو 7،680 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 6 أفراد هُو 4،840 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 12 فردًا هُو 8،260 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 13 فردًا هُو 8،820 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 14 فردًا هُو 9،400 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأسرة المكونة من 15 فردًا هُو 10،000 ريال سعودي.

مع اقتراب مَوعِد عيد الفطر عام 1444، تزايدت الشكوك حول ما إذا كان سيتم تقديم مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي، خاصة أن مَوعِد صرف راتب الضمان سيصادف عطلة رسمية فِيْ المملكة. إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور

تحديث رواتب الضمان الاجتماعي متطور 1444

راتب عائلة الفرد 1،000 ريال سعودي.

عائلة مكونة من فردين الراتب 2،750 ريال سعودي.

أما الأسرة المكونة من 3 أفراد الراتب 3140 ريال سعودي.

أسرة مكونة من 4 أفراد الراتب 3710 ريال سعودي.

أسرة مكونة من 5 أفراد الراتب 4280 ريال سعودي.

من هم المستفِيْدون من الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الحكومة السَعُودِيْة الفئات التي تستفِيْد من الضمان الاجتماعي المتطور، وهِيْ كالتالي