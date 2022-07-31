كَمْ راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 و شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان للحصول على الدعم

كَمْ هُو راتب مطور الضمان الاجتماعي تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج ضمان اجتماعي لتقديم دعم اقتصادي شهري للأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض. هناك أكثر من 828 ألف مستفِيْد من الضمان الاجتماعي، وبعد إعلان الديوان الملكي تخصيص 10.4 مليون ريال سعودي للمستفِيْدين من حساب المواطن والتأمينات الاجتماعية، وذلك للتعامل مع أسعار علاء، وكان ذلك من خلال بمرسوم الملك سلمان بن عبد العزيز، ويتساءل عدد كبير من الأسر السَعُودِيْة عن قيمة الراتب الذي يتقاضاه المستفِيْدون من التأمين وإجراءات التسجيل والشُروطْ التي تضعها الوزارة للحصول على الإعانات.
كَمْ هُو راتب الضمان الاجتماعي للمطور 1444
تختلف القيمة دعم الضمان الاجتماعي من أسرة إلى أخرى حسب عدد الأفراد والحالة الاجتماعية التي حددت الوزارة أجور التأمين لها وهِيْ كالتالي
- يحصل الفرد على دعم 1،000 ريال سعودي.
- عائلة مكونة من شخصين تحصل على 1،285 ريال.
- اما الاسرة المكونة من 3 افراد يصرف لهم بدل 1570 ريال.
- أسرة مكونة من 4 أفراد تحصل على 1،855 ريال.
- عائلة مكونة من 5 أفراد تدفع 2،140 ريال.
- عائلة مكونة من 6 أفراد تحصل على 2،240 ريال.
- أما الأسرة المكونة من 7 أفراد فهم يحصلون على 2710 ريال.
- أسرة مكونة من 8 أفراد تحصل على دعم بقيمة 3،000 ريال.
- عائلة مكونة من 9 أفراد تدفع 3،280 ريال.
- عائلة مكونة من 10 أفراد تحصل على 3560 ريال.
- أما عائلة مكونة من 11 فردًا فِيْحصل على 3840 ريالًا.
- يصرف لأسرة مكونة من 12 فردًا بدعم 4130 ريالًا.
- أسرة مكونة من 13 فردًا تتلقى إعالة 4410 ريال.
- أسرة مكونة من 14 فردًا تتلقى 4،700 ريال دعمًا.
- أما الأسرة المكونة من 15 فردًا فهم يتلقون دعمًا قدره 5000 ريال.
شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444
لقبول الطلب اشترك فِيْ مطور الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم، يجب ة شُروطْ التسجيل، وهِيْ
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أي أب وأم سعوديين، باستثناء المطلقات والأرامل اللواتي لديهن أطفال سعوديون.
- ألا يكون لمقدم الطلب أية أصول ثمينة أو سلع أو ممتلكات مسجلة باسمه أو مسكن غير ملكه.
- الإقامة الدائمة لمواطن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بحد أقصى آخر 90 يومًا.
- يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً فِيْ النزل أو مراكز الرعاية الاجتماعية كنزيل.
- كن مستفِيْدا من الضمان الاجتماعي.
- أن لا يقل الدخل الشهري عن الحد الأقصى 550 ريال للفرد و 1100 ريال للأسرة.
- التسجيل إلكترونيًا وتقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للإيداع.