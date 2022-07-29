كَمْ راتب قوات امن المنشات 1444 راتب الجندي والعريف فِيْ أمن المنشات مع البدلات

ما هُو راتب القوات الامنية للمنشآت للعام الجديد 1444 بعد التعديلات الجديدة، يريد الكثير من المتقدمين. من خلال التسجيل على الشواغر المعلنة من قبل الأجهزة الأمنية للمنشآت، مع معرفة مقدار راتب القوات الأمنية للمنشآت، مع البدلات ومكافأة عيد الميلاد. بما يخص جدول رواتب السلامة البيئية مع البدلات كَمْ هِيْ رواتب السلامة البيئية.

وقد دفع هذا البعض إلى التساؤل عن جدول رواتب خطة أمن المنشأة وراتب شخص وطبيب. فِيْ السطور التالية، نعرف بالتفصيل مقدار رواتب قوات الأمن البالغ عددها 1444 منشأة.

ما هُو راتب قوات أمن المنشآت 1444

جدير بالذكر أن قوى أمن المنشأة كيان عسكري تابع لإحدى مؤسسات حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة التابعة لوزارة الداخلية. تم إنشاء وإطلاق إنشاء المنشأة والأمن للعمل على صيانة وحماية جميع المنشآت الصناعية والبترولية فِيْ الدولة. ما هُو راتب الضابط مع البدلات والمكافآت السنوية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444.

وتتفاوت رواتب القوات الأمنية للمنشآت حسب الدرجة التي يعمل بها الفرد، حيث تتراوح رواتب الرتب من الدرجة الأولى الخاصة إلى 2800 ريال سعودي، إلى رتبة رقيب أول درجة حتى 10.610 ريال سعودي.

كَمْ هُو راتب جندي فِيْ امن المنشأة 1444

تنصيب قوات الأمن هُو أحد فروع القطاع العسكري السعودي ويتبع الراتب هناك نظام خدمة الأفراد. يتقاضى جندي أمن التثبيت راتباً يختلف باختلاف الرتبة والرتبة التي يتقاضاها الجندي. كيف نفسر سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والمكافآت السنوية.

وبذلك يكون راتب الدرجة الخامسة عشرة 4340 ريالاً، وراتب الرقيب الأول 6270 ريالاً.

جدول رواتب الجنود فِيْ أمن المنشآت 1444

والجدول التالي يوضح رتب العسكريين فِيْ سلم الأجور والراتب الذي يتقاضونه مع مراعاة أن الرتب تنفق بالريال السعودي

التصنيف بالدرجات راتب الجندي راتب الجندي الأول راتب رقيب راتب ضابط رقيب راتب رقيب راتب رقيب أول راتب رقيب أول الصف الاول 2800 2950 3270 3870 4570 5370 6270 الصف الثاني 2910 3،075 3،420 4050 4،785 5630 6580 الدرجة الثالثة 3،020 3200 3570 4230 5000 5،890 6890 الصف الرابع 3130 3325 3،720 4،410 5215 6،150 7200 الصف الخامس 3240 3،450 3870 4590 5430 6410 7510 الصف السادس 3350 3575 4020 4،770 5645 6670 7820 الصف السابع 3،460 3700 4170 4950 5،860 6930 8،130 المرتبة الثامنة الدرجة الثامنة المستوى الثامن 3570 3825 4320 5130 6075 7190 8440 الصف التاسع 3،680 3950 4،470 5310 6290 7450 8750 الصف العاشر 3790 4075 4620 5490 6،505 7710 9060 الصف الحادي عشر 3900 4200 4،770 5670 6720 7970 9370 الصف الثاني عشر 4010 4325 4920 5850 6935 8230 9680 الصف الثالث عشر 4120 4450 5،070 6030 7،150 8490 9990 الصف الرابع عشر 4230 4575 5220 6210 7،365 8750 10300 الصف الخامس عشر 4340 4،700 5370 6390 7580 9010 10.610

مكافأة وإعانة للجنود فِيْ أمن المنشآت.

وبالمثل، تختلف قيمة المكافأة والمكافأة وفقًا لرتبة الجنود، لذلك يتم دفع المكافأة وفقًا لما يلي

مكافأة الجندي 110 ريال سعودي.

110 ريال سعودي. مكافأة الجندي الأول 125 ريال سعودي.

125 ريال سعودي. مكافأة رقيب 150 ريال سعودي.

150 ريال سعودي. مكافأة وكيل الرقيب 180 ريال سعودي.

180 ريال سعودي. مكافأة رقيب 215 ريال سعودي.

215 ريال سعودي. مكافأة الرقيب الأول هِيْ 260 ريال سعودي.

260 ريال سعودي. رقيب أول مكافأة 310 ريال سعودي.

فِيْما يتعلق بالمؤن، يتم صرفها على النحو التالي

بدلا من الفصل يصبح 400 ريال سعودي.

بدل الحقل 450 ريال سعودي.

أما بدل الإقامة فهُو 1000 ريال سعودي.

بدل مواصلات 500 ريال وبدل الخطر 600 ريال.

أما بدل الإرهاب 805 ريال سعودي.

كَمْ هُو راتب رقيب فِيْ امن المنشأة

حدد راتب عريف فِيْ الدرجة الأولى بـ 3270 ريالاً سعودياً ولغاية 5370 ريالاً للصف الخامس عشر. من ناحية أخرى، فإن المكافأة العادية هِيْ 150 ريال سعودي.

مكافأة الجسد فِيْ أمن المنشآت 1444

لا شك أن النظام العسكري يمنح العمال مكافآت منفصلة، وهِيْ مبالغ مضافة إلى الراتب. وتختلف بحسب الرتب وتتوزع على النحو التالي

من خلال السطور السابقة نشرح كافة التفاصيل التي يرغب المتقدمون لوَظْائِفْ فِيْ أمن المنشآت فِيْ معرفتها، وأهمها ما هُو راتب قوات أمن المنشآت 1444. ما هذا جدول رواتب الجنود فِيْ امن المنشآت 1444.