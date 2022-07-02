كَمْ راتب محمد صلاح الاسبوعي

كَمْ هُو راتب محمد صلاح الأسبوعي أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، مؤخرًا، تجديد عقد لاعبه المصري محمد صلاح، الذي يُعتبر الآن أحد أشهر وأبرز لاعبي النادي فِيْ كل التاريخ، كَمْا كان اللاعب. يمكنه إثبات نفسه فِيْ ملاعب كرة القدم الإنجليزية بطريقة واحدة، رائع، وظهرت كفاءته فِيْ التهديف، ومن خلال ذلك سنعرف كَمْ هُو راتب محمد صلاح الأسبوعي.

من هُو اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري بدأ مسيرته الاحترافِيْة عام 2010 مع نادي المقاولون العرب. ثم انتقل إلى بازل فِيْ 2012، وفِيْ 2014 انضم صلاح إلى صفوف تشيلسي وفِيْ 2016 لعب مع روما، قبل أن ينتقل أخيرًا إلى ليفربول ويستمر فِيْ صفوفهم حتى الآن، ويقال إن اللاعب يبلغ الآن 30 عامًا. يلعب على الجناح الأيمن المهاجم مرتديًا القميص رقم 11 مع النادي.

كَمْ هُو راتب محمد صلاح الأسبوعي

أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني هُو الراتب الأسبوعي لمحمد صلاح بعد أن أعلن رسميًا عن تجديد عقده يوم الجمعة 1 يوليو 2022، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً فِيْ تاريخ ليفربول، بحسب ما أوردته الصحيفة رسميًا. ديلي ميل “والجدير بالذكر. هُو أن راتب اللاعب يزداد مع العديد من المكافآت والحوافز والإنجازات المختلفة التي يحاول تحقيقها وبالتالي يمكن أن يصل راتبه إلى حوالي 400 ألف جنيه إسترليني فِيْ الأسبوع.

تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد

يشار إلى أن نادي ليفربول لكرة القدم لم يعلن رسميًا عن تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد، لكنه قال عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، “يسعد نادي ليفربول لكرة القدم أن يعلن عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد. مع النادي “، للشرح لاحقًا هذه هِيْ صحيفة ليفربول إيكو، بالإضافة إلى صحيفة” ديلي ميل “الإنجليزية، أن اللاعب قد وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات ينتهِيْ فِيْ يونيو 2025 م، ويذكر أن اللاعب بدأ. مسيرته الكروية مع النادي منذ عام 2017.

تصريح محمد صلاح بشأن تجديد العقد مع ليفربول

جاء تصريح محمد صلاح بشأن تجديد عقده مع نادي ليفربول عبر موقع النادي على الإنترنت على النحو التالي

وأضاف محمد صلاح

انستقرام محمد صلاح

ويبرز اللاعب محمد صلاح فِيْ حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يتابعه ملايين الأحباب والمشجعين من مختلف دول العالم ومن أبرز حساباته الرسمية حسابه على منصة Instagram حيث يتابعه المزيد أكثر من 51.7 مليون متابع ومشجع يتشاركون العديد من الصور المختلفة والمتعلقة به ويمكنك زيارة حسابه مباشرة “”.

هنا وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان كَمْ هُو راتب محمد صلاح الأسبوعي، حيث توصلنا إلى معرفة مجموعة كبيرة من المعلومات حول اللاعب وحسابه الرسمي على منصة Instagram، بالإضافة إلى تسليط الضوء بشكل مباشر. رد فعل محمد صلاح على تجديد عقده مع ليفربول.