كَمْ رسوم المرافقين فِيْ الشهر لعام 1444.. إدارة الجوازات السَعُودِيْة تُجدد التذكير بقيمة الرسوم

سكان المملكة العربية السَعُودِيْة أهم ما يهمهم هُو الرسوم الشهرية التي يتم تحديدها عليهم عند إحضار أقاربهم لأول مرة خلال فترة إقامتهم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومع انتشار أخبار الإعفاء لبعض الفئات. بدفع رسوم المرافقة، بدأ الوافدون فِيْ البحث عن الرسوم الشهرية والسنوية وكيفِيْة الاستعلام عنها، ومن خلال هذه المقالة سنجيب عن سؤال كَمْ تكلفة المرافقين شهريًا.

كَمْ هِيْ أجرة المرافقة فِيْ الشهر

وتساءل الكثيرون عن رسوم المرافقين خلال الشهر التي تفرضها عليهم المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث سمحت لهم المملكة بإحضار الأقارب ودفع الرسوم، ويمكن تمديد زيارة الأسرة عن طريق الجوازات، وهنا تجد هذه الأقساط الشهرية وهِيْ كالتالي

– الرسم الشهري لعام 2017 م 100 ريال.

فِيْ عام 2022، أصبح 200 ريال.

2022 رسوم 300 ريال.

يوليو 2022 يبلغ الرسم حاليًا 400 ريال وهذا هُو الرسم الشهري الحالي.

استشارة أسعار المرافقة من خلال رقم الإقامة

يمكنك عمل استشارة إلكترونية باستخدام رقم الإقامة، وهذه هِيْ طريقة الرجوع إلى الأسعار، وهِيْ كالتالي

اذهب إلى الآلة الحاسبة معدلات الرفِيْق.

وفِيْ الصفحة الرئيسية ستحدد تجديد تصريح الإقامة.

انقر فوق إضافة الأقران والمتابعين.

ضع رقم الإقامة مع تاريخ انتهاء الإقامة بالعصرين الهجري والميلادي.

عدد سنوات تجديد الإقامة عامل مهم فِيْ تحديد الأسعار.

انقر فوق مربع الحساب الأخضر.

سترى تفاصيل رسوم المرافقة.

كيف تحسب رسوم المرافقة

يمكنك حساب أسعار المرافقين والمعالين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويتم ذلك من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات التالية

أدخل ارتباط وزارة الداخلية البريد الإلكتروني الرسمي.

تذهب للخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات المقيمين.

انتقل إلى خدمات مكتب الجوازات.

اختر الخدمة لاستشارة كل من الصحابة والمعالين.

أدناه سترى أسعار المرافقة بالتفصيل.

رسوم المرافقة

رسوم المرافقين هِيْ مبالغ يدفعها الشخص الطبيعي المقيم عند الرغبة فِيْ إحضار أقاربهم من الدرجة الأولى، وهناك فئات تم استثناؤها من دفع هذه الرسوم للزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. بالنسبة للذكور والبنات غير المتزوجات والعاملات المنزليات من الفئات الأخرى يتم تقاضي رسوم شهرية، حيث كانت فِيْ عام 2017 م 100 ريال وانتهت عام 2022 400 ريال، وحتى الآن ما زالت ثابتة ولم تتغير.