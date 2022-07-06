كَمْ رسوم كلية البترجي 2022 وما شروط التسجيل فِيْ الكلية

كَمْ تبلغ مصروفات كلية البترجي 2022 وماهِيْ شروط القبول بالكلية تعد كلية الطب من الكليات العاملة فِيْ القطاع الصحي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وقد استطاعت الكلية التمييز بين الكليات الحكومية والخاصة من خلال تقديم كافة الحوافز لتحسين جودة التعليم وتقديم خدمات متميزة للطلاب والطالبات الملتحقات بالكلية من خلال التعرف على المزيد عن كلية البترجي للطب وكَمْية الرسوم الدراسية لكلية البترجي وأهم متطلبات القبول بالكلية 2022 م.

كلية البترجي الطبية

كلية البترجي الطبية هِيْ واحدة من الكليات الطبية الرائدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. كان أول مبدأ لتأسيس الكلية عام 2003 بحضور سمو الأمير مشعل بن عبد المجيد بن عبد العزيز. حصلت الكلية على الاعتماد من وزارة التربية والتعليم فِيْ نفس العام على جائزة أفضل مشروع تعليمي على مستوى الدول العربية، بعد أربع سنوات فقط من إنشائها، وتهدف الكلية إلى أن تكون الأفضل فِيْ مجال التعليم الطبي محَلْيًا وعلى المستوى العالمي.

ما هِيْ تكلفة كلية البترجي

تعتمد كلية البترجي فِيْ التسجيل على سداد الرسوم المقررة لرسوم الفصل الدراسي بالكلية ويتم تحديد هذه الرسوم على النحو التالي

السنة الأكاديمية سنة تحضيرية دراسة أكاديمية فترة التدريب رسوم دراسية الفصل الأول الباب الثاني سنة تحضيرية سنة واحدة – – 60،000 ريال سعودي 30،000 ريال سعودي – 30،000 ريال سعودي برنامج الطب البشري سنة واحدة خمس سنوات سنة واحدة 90،000 ريال سعودي 45،000 ريال سعودي 45000 ريال سعودي (مدعوم) برنامج طب الأسنان سنة واحدة خمس سنوات سنة واحدة 75،000 ريال سعودي 37،500 ريال سعودي – 37500 ريال سعودي برنامج الصيدلة سنة واحدة أربع سنوات سنة واحدة 70،000 ريال سعودي 35،000 ريال سعودي 35000 ريال سعودي برنامج العلاج التنفسي سنة واحدة ثلاث سنوات سنة واحدة 70،000 ريال سعودي 35،000 ريال سعودي 35000 ريال سعودي علاج بدني سنة واحدة ثلاث سنوات سنة واحدة 65،000 ريال سعودي 32،500 ريال سعودي – 32،500 ريال سعودي (بالطاقة) الأشعة سنة واحدة ثلاث سنوات سنة واحدة 55،000 ريال سعودي 27،500 ريال سعودي 27،500 ريال سعودي (مدعوم) برنامج إدارة الصحة – أربع سنوات – 45،000 ريال سعودي 22،500 ريال سعودي – 22،500 ريال سعودي (مدعوم) برنامج التمريض سنة واحدة ثلاث سنوات سنة واحدة 50،000 ريال سعودي 25،000 ريال سعودي 25000 ريال سعودي (مدعوم) برنامج العلاج الوظيفِيْ سنة واحدة ثلاث سنوات سنة واحدة 50،000 ريال سعودي 25،500 ريال سعودي 25،500 ريال سعودي

شروط القبول بكلية البترجي

حددت كلية البترجي للعلوم الطبية عددًا من المتطلبات المهمة للوفاء بها، سواء للطالب أو الطالبة الراغب فِيْ الالتحاق بالكلية فِيْ أي من البرامج التي تقدمها كلية البترجي، وهذه المتطلبات هِيْ كالتالي

أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فِيْ المجال العلمي.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة منذ أكثر من 5 سنوات.

أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار الكفاءة والإنجاز.

الطلاب الذين يحصلون على أقل من 80٪ فِيْ المدرسة الثانوية، أو أقل من 65 فِيْ اختبار القدرات، أو أقل من 70 فِيْ اختبار التحصيل لا يمكنهم الالتحاق بالطب أو طب الأسنان.

يجب أن يكون الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الدولية حاصلين على شهادة الصف 12 ويجب أن تحتوي الشهادة على مواد علمية موثقة من قبل الوزارة المعنية.

يجب أن يتضمن السجل الأكاديمي لطلاب برنامج الدراسة البريطانية O2 المواد التالية الفِيْزياء. الرياضيات. اللغة الإنجليزية. مادة الاحياء. كيمياء.

تقبل الجامعة الطلاب المحولين من جامعات أو كليات أخرى بشرط أن توفر ما يلي شهادة الثانوية العامة. السجل الأكاديمي للطالب. وصف الدورات التي اكتملت بالفعل.



كيفِيْة الحصول على القبول فِيْ كلية البترجي الطبية

يمكنك الحصول على القبول فِيْ كلية البترجي الطبية بالمملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الذهاب إلى كلية البترجي عبر الإنترنت والتسجيل للذكور والإناث وذلك بعد تأكيد شروط القبول بالكلية ويكون التسجيل كالتالي

انتقل مباشرة إلى موقع كلية البترجي الطبية.

انقر فوق التسجيل الآن فِيْ الصفحة الرئيسية.

اكتب التفاصيل الشخصية على النحو التالي مقعد الكلية. رقم الهُوية أو رقم الإقامة. حدد الجنسية. تحديد الجنس. أدخل تاريخ الميلاد. اسم. اسم الاب. اسم الجد. اللقب. البريد الإلكتروني. قم بتأكيد بريدك الألكتروني. رقم الهاتف المحمول. رقم هاتف محمول آخر.

انقر فوق الخيار التالي.

تعرف على قواعد ومتطلبات القبول بالكلية.

انقر فوق الخيار التالي.

اكتب المعلومات المتعلقة بالشهادة التعليمية.

إنشاء حساب على موقع الجامعة.

التوجه إلى قسم المعونة المالية إذا كان الطالب يرغب فِيْ الحصول على منحة دراسية من الكلية.

تقديم الطلب.

احتفظ برقم الطلب لاستخدامه فِيْ الاستعلام.

رسوم التسجيل فِيْ كلية البترجي

تبدأ رسوم التسجيل فِيْ كلية البترجي بدفع الطالب مبلغ 3500 ريال سعودي عند التقدم للتسجيل فِيْ كلية البترجي، وتدفع هذه الرسوم مرة واحدة فقط وقت التسجيل.

سياسة رسوم كلية البترجي

تعتمد سياسة الرسوم فِيْ كلية البترجي على ما يلي

يجب على الطلاب التسجيل وتأكيد قبولهم.

تخضع جميع الرسوم للتعديل والتغيير حسب تقدير مجلس الكلية.

الرسوم الدراسية المنقحة بالإضافة إلى رسوم الخدمة تنطبق على جميع الطلاب.

للكلية الحق فِيْ اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل الرسوم غير القابلة للاسترداد من طلاب الكلية.

يجب على الطلاب الجدد دفع رسوم الفصل الدراسي الأول عند القبول فِيْ الكلية.

يجب على الطالب دفع الرسوم خلال 15 يومًا من بداية الفصل الدراسي.

سياسة الاسترجاع فِيْ كلية البترجي السَعُودِيْة

تعتمد سياسة الاسترداد على مجموعة من الأساسيات التي يجب على الجامعة توضيحها للطلاب وأولياء الأمور، خاصة فِيْما يتعلق بالرسوم الدراسية ورسوم الاسترداد فِيْ حالة رغبة الطالب فِيْ استرداد الرسوم. نناقش هذه السياسات بالتفصيل أدناه

يحق للطالب المستجد استرداد الرسوم كاملة إذا انسحب من كلية البترجي لمدة لا تزيد عن أسبوع من بداية العام الدراسي.

يمكن للطالب الجديد استرداد 90٪ من الرسوم المدفوعة فِيْ حال انسحابه من كلية البترجي فِيْ الأسبوع الأخير من بدء العام الدراسي.

فِيْ حال عدم حضور الطالب ورغبته فِيْ الانسحاب بعد بداية العام الدراسي، يحق له استرداد نسبة من الرسوم وفق الآتي يتم تحديد المدة وتعرف نسبة المبلغ المسترد فِيْ حالة حدوث السحب فِيْ الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، وفِيْ هذه الحالة يحصل الطالب على 80٪ من الرسوم الدراسية. فِيْ حالة رغبة الطالب فِيْ الانسحاب بعد الأسبوع الثاني من الدراسة يكون رد المبلغ 70٪ من قيمة الرسوم المدفوعة. فِيْ حالة إجراء السحب خلال الأسبوع الثالث من تاريخ البدء، سيتم رد 50٪ من قيمة الرسوم المدفوعة للطالب. فِيْ حالة الانسحاب فِيْ الأسبوع الرابع يعيد الطالب 2٪ من الرسوم. فِيْ حالة الانسحاب بعد تجاوز أربعة أسابيع، لا يحق للطالب استرداد الرسوم الدراسية.



طرق الدفع لرسوم كلية البترجي

يوجد أكثر من طريقة لدفع الرسوم فِيْ كلية البترجي وهذه الطرق كالتالي

يمكن الدفع نقدًا فِيْ مباني الكلية خلال ساعات الدوام المدرسي.

الدفع بشيك مصرفِيْ بعد التحقق من البنك من خلال دائرة المالية.

التحويل من خلال بنك إلى بنك آخر.

الدفع عن طريق الإيداع البنكي مباشرة فِيْ حساب الكلية.

رَابِطْ موقع كلية البترجي

يمكنك الانتقال مباشرة إلى موقع كلية البترجي عبر الإنترنت الذي ينقل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية لكلية البترجي، والتي تتضمن عددًا من الخدمات التي يستفِيْد منها الطلاب والطالبات على حد سواء. رَابِطْ القبول فِيْ كلية البترجي “”.

هنا، وصلنا إلى نهاية مقالنا ونتعرف على كلية البترجي الطبية وأيضًا كَمْ هِيْ كلية البترجي 2022 وما هِيْ متطلبات القبول فِيْ الكلية. بترجي السَعُودِيْة.