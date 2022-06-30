كَمْ رسوم مدارس المنهل الأهلية بالرياض 1444

كَمْ تبلغ الرسوم الدراسية لمدارس المنهل الأهلية بالرياض 1444، مع البحث المستمر عن المدرسة المناسبة لأبنائه، وتكون الرسوم الدراسية رمزية لضمان الحياة التعليمية التي تؤهله للمرحَلْة الجامعية، و – تعتبر مدرسة المنهل الخاصة من أكثر المدارس طلباً وخاصة لسكان عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة الرياض ومن خلالها سنتعرف على مدرسة المنهل وكَمْ رسومها الدراسية وكيفِيْة الالتحاق بها وجميع المعلومات المتعلقة.

مدارس المنهل الأهلية

مدرسة المنهل هِيْ إحدى المدارس الخاصة الموجودة فِيْ عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة الرياض، وتأسست عام 1404 هـ. والمهام التي تنشأ إما عن المدرسة أو من ولي الأمر أو من الطالب والتي يجب على الجميع مراعاتها.

ما هِيْ الرسوم الدراسية لمدارس المنهل الخاصة

حددت مدرسة المنهل الخاصة رسومًا يجب على ولي الأمر دفعها لأي شخص يرغب فِيْ تسجيل ابنه فِيْ المدرسة والتمتع بجميع المزايا، وتختلف هذه الرسوم حسب المستوى الأكاديمي وتدفع أيضًا طوال العام الدراسي. والرسوم كالتالي

المستوى التعليمي المبلغ المطلوب روضة أطفال 3 كغ 2 كغ 1 21 ألف ريال سعودي المرحَلْة الابتدائية 12 ألف ريال سعودي المدرسة الثانوية 22 ألف ريال سعودي المدرسة الثانوية 15500 ريال سعودي

مدرسة المنهل الدراسية حي التعاون

وضعت مدرسة المنهل التعاونية شروطًا وأحكامًا معينة بخصوص الرسوم الدراسية بالإضافة إلى العروض التي تقدمها، وهذه الشروط كالتالي

لا يحصل الولي على أكثر من عرض باستثناء امتياز الأخ وخصم السداد المبكر وخصم المكافأة.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فِيْ الحصول على الخصم الأخير، يجب على ولي الأمر دفع رسوم الفصل الدراسي فِيْ غضون 15 يومًا من بداية الفصل الدراسي.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فِيْ الاستفادة من جميع العروض، يجب على الوصي دفع الرسوم فِيْ الوقت المحدد.

الرسوم الدراسية المدفوعة لعام دراسي كامل.

إذا أراد ولي الأمر التسجيل لفصل دراسي تحسب الرسوم حسب نظام الفصل الدراسي ولا يمكنه الاستفادة من العروض المقدمة.

للتحقق من رسوم مدرسة المنهل فرع التعاون والاستفادة من جميع العروض.

رسوم مدرسة المنهل سكوير

حددت مدارس المنهل، فرع المربع، الشروط والأحكام والعروض المتعلقة بالرسوم الدراسية، وهِيْ كالتالي

لا يتلقى الآباء أكثر من عرض تعليمي واحد.

للاستفادة من جميع العروض التي تقدمها المدرسة، يجب دفع الرسوم الدراسية فِيْ الوقت المحدد.

الرسوم التي يدفعها ولي الأمر لسنة دراسية كاملة.

إذا أراد ولي الأمر دفع رسوم البريد لفصل دراسي واحد، يتم احتساب ذلك وفقًا لنظام الفصل الدراسي ولا يمكنه الاستفادة من أي عرض من المدرسة.

لمشاهدة الرسوم الدراسية لمدرسة المنهل فرع المربع والاستفادة من العروض المعروضة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ مدارس المنهل الأهلية

على الوصي الذي يرغب فِيْ تسجيل أبنائه فِيْ مدرسة المنهل الخاصة اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول عبر موقع مدرسة المنهل الأهلية.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول والاشتراك فِيْ الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية. ثم حدد التسجيل عبر الإنترنت.

املأ نموذج الطالب، مثل الاسم الكامل، والهاتف المحمول للوالد، والبريد الإلكتروني، والجنس، والمسارات، وما إلى ذلك. ثم انقر فوق إرسال.

يجب عليك زيارة المدرسة فِيْ أقرب وقت ممكن لإكَمْال عملية التسجيل ودفع الرسوم الدراسية الناتجة.

للتواصل مع مدرسة المنهل الأهلية

يمكن لولي أمر الطالب التواصل مع مدرسة المنهل الأهلية بإحدى الطرق التالية

للراغبين فِيْ الاتصال بمدرسة المنهل فرع مجمع التعاون 2222022.

للتواصل مع مدرسة المنهل مجمع المربع اتصل على 4028000.

يمكن لأولياء الأمور التواصل مع المدرسة عبر البريد الإلكتروني [email protected]

Ή عبر حساب المدرسة على تويتر “”.

انظر أيضا و

رَابِطْ موقع مدرسة المنهل الأهلية

يمكن لأولياء أمور الطلاب الاستفادة من كافة الخدمات المتميزة التي تقدمها المدرسة فِيْ جميع المجالات من الخصومات وطرق الدفع والتسجيل بالمدارس وغيرها من خلال رَابِطْ المدرسة عبر الإنترنت.

بهذا نكون قد انتهِيْنا من هذا المقال بعنوان كَمْ رسوم مدارس المنهل الخاصة بالرياض 1444 حيث تناولنا معلومات عن مدرسة المنهل الخاصة ورسوم المدرسة والشروط والأحكام التي يجب أن يتم مراعاته فِيْ جميع فروع المدرسة وطريقة التسجيل وطريقة التواصل مع المدرسة والرَابِطْ إلى الموقع الخاص بالمدرسة.