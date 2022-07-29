كَمْ رصيد البطاقة السوداء بنك الرَاجحّيْ 1443 1444 شُروطْ الحصول على البطاقة السوداء

كَمْ رصيد البطاقة السوداء، مصرف الرَاجحّيْ 1443-1444 سؤال يطرحه الكثير من المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على أنفسهم، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقة للمستخدمين.

ما هُو رصيد بطاقة الراجي 1443-1444 السوداء

يمكن معرفة رصيد البطاقة السوداء لمصرف الرَاجحّيْ 1443-1444 من خلال الخطوات التالية وهِيْ كالتالي

الدخول فِيْ الرَابِطْ الرسمي لمصرف الرَاجحّيْ.

ثم تضغط على زر الخدمة المباشرة.

يمكنك أيضًا كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول، اختر الحسابات.

ثم يتم عرض جميع تفاصيل وبيانات البطاقة السوداء.

مزايا ومزايا بطاقة مصرف الرَاجحّيْ السوداء 1443

يتمتع عملاء بطاقة الرَاجحّيْ السوداء بمزايا متعددة أهمها ما يلي

استمتع بـ Dragon Pass.

يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 25 صالة فِيْ عدد من المطارات الدولية المختلفة مجانًا.

يمكنك أيضًا سحب مبالغ نقدية تزيد عن 30٪ دوليًا ومحَلْيًا.

يمكنك أيضًا الإعلان عن الحساب شهريًا.

يمكنك أيضًا المشاركة فِيْ برامج المكافآت التي تمنح نقطة واحدة مقابل كل ريال سعودي.

لديك أيضًا فرصة شراء العديد من المنتجات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعد ربح نقطة، من خلال التسوق المنظم، لخصم نقطتين.

كَمْا توفر البطاقة إمكانية استخدام وإعادة تحويل النقاط للاستفادة من الخدمات الأخرى التي يقدمها مصرف الرَاجحّيْ.

كَمْا يتميز العميل صاحب البطاقة السوداء بأنه يحصل على خصومات فورية متنوعة فِيْ العديد من المتاجر.

وهنا ذكرنا لكَمْ مقدار رصيد مصرف الرَاجحّيْ 1443 – 1444 البطاقة السوداء، وتحدثنا عن اهم شُروطْ ومزايا بطاقة مصرف الرَاجحّيْ 1443 – 1444.