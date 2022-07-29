كَمْ رصيد البطاقة السوداء بنك الرَاجحّيْ 1443 1444 شُروطْ الحصول على البطاقة السوداء

كَمْ رصيد البطاقة السوداء، مصرف الرَاجحّيْ 1443-1444 سؤال يطرحه الكثير من المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على أنفسهم، وذلك للاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقة للمستخدمين.
ما هُو رصيد بطاقة الراجي 1443-1444 السوداء
يمكن معرفة رصيد البطاقة السوداء لمصرف الرَاجحّيْ 1443-1444 من خلال الخطوات التالية وهِيْ كالتالي
- الدخول فِيْ الرَابِطْ الرسمي لمصرف الرَاجحّيْ.
- ثم تضغط على زر الخدمة المباشرة.
- يمكنك أيضًا كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- بعد تسجيل الدخول، اختر الحسابات.
- ثم يتم عرض جميع تفاصيل وبيانات البطاقة السوداء.
مزايا ومزايا بطاقة مصرف الرَاجحّيْ السوداء 1443
يتمتع عملاء بطاقة الرَاجحّيْ السوداء بمزايا متعددة أهمها ما يلي
- استمتع بـ Dragon Pass.
- يمكنك أيضًا الوصول إلى أكثر من 25 صالة فِيْ عدد من المطارات الدولية المختلفة مجانًا.
- يمكنك أيضًا سحب مبالغ نقدية تزيد عن 30٪ دوليًا ومحَلْيًا.
- يمكنك أيضًا الإعلان عن الحساب شهريًا.
- يمكنك أيضًا المشاركة فِيْ برامج المكافآت التي تمنح نقطة واحدة مقابل كل ريال سعودي.
- لديك أيضًا فرصة شراء العديد من المنتجات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعد ربح نقطة، من خلال التسوق المنظم، لخصم نقطتين.
- كَمْا توفر البطاقة إمكانية استخدام وإعادة تحويل النقاط للاستفادة من الخدمات الأخرى التي يقدمها مصرف الرَاجحّيْ.
- كَمْا يتميز العميل صاحب البطاقة السوداء بأنه يحصل على خصومات فورية متنوعة فِيْ العديد من المتاجر.
وهنا ذكرنا لكَمْ مقدار رصيد مصرف الرَاجحّيْ 1443 – 1444 البطاقة السوداء، وتحدثنا عن اهم شُروطْ ومزايا بطاقة مصرف الرَاجحّيْ 1443 – 1444.