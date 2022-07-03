كَمْ سعر لتر البنزين فِيْ الامارات 2022

كَمْ يبلغ سعر لتر البنزين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام فِيْ السوق العالمية، فمعظم الدول تعاني من ارتفاع أسعار المشتقات البترولية، والتي تتأثر بشكل أو بآخر. آخر حسب السوق العالمي، واعتمادًا على كَمْية الإنتاج لكل دولة تكون النتيجة إما خفِيْفة أو مرتفعة، وسنعرف اليوم عبور سعر لتر البنزين فِيْ الإمارات كَمْا وافقت عليه مؤخرًا لجنة مراقبة الأسعار، بالإضافة إلى معرفة سعر الغاز الطبيعي و.

ما سبب ارتفاع سعر البنزين فِيْ الإمارات

يعود سبب ارتفاع أسعار البنزين فِيْ دولة الإمارات إلى ربط الإمارات للوقود بأسعار النفط العالمية، بهدف تبسيط استهلاك الوقود، وتشجيع الجميع على استخدام وسائل النقل العام، وتشجيع المواطنين الذين يمتلكون المركبات على استخدام مركبات بديلة تحافظ على البيئة. . ونتيجة لهذا الربط، ارتفعت أسعار البنزين العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كَمْا تأثرت أسعار البنزين بالارتفاع.

كَمْ سعر لتر البنزين فِيْ الإمارات

ارتفع سعر لتر البنزين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة لشهر يوليو بشكل طفِيْف عن سعره لشهر يونيو حيث وافقت لجنة مراقبة الأسعار الإماراتية على قائمة أسعار البنزين الجديدة التي ستتم الموافقة عليها فِيْ شهر يوليو، كَمْا يظهر فِيْ الجدول أدناه

نوع الوقود أسعار النفط فِيْ الامارات لشهر يوليو 2022 أسعار النفط فِيْ الامارات لشهر يونيو 2022 البنزين 98 4.63 درهم إماراتي 4.15 درهم إماراتي 95- بنزين 4.52 درهم إماراتي 4.03 درهم إماراتي بنزين 91 4.44 درهم إماراتي 3.96 درهم إماراتي ديزل 4.76 درهم إماراتي 4.14 درهم إماراتي

أسعار الغاز فِيْ الإمارات

يبلغ سعر الغاز الطبيعي فِيْ الإمارات 1.40 درهم وهُو نفس السعر منذ مارس 2017، ويأتي ذلك فِيْ محاولة من الإمارات للحد من الأثر البيئي السلبي لانبعاثات الوقود، لذلك عملت أدنوك على توفِيْر الغاز الطبيعي. للمركبات بسعر أقل من سعر الوقود، بما فِيْ ذلك البنزين والديزل، وذلك لتشجيع أصحاب المركبات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود.

أشهر محطات الوقود فِيْ الإمارات

تم افتتاح العديد من محطات الوقود والوقود للسيارات فِيْ الإمارات، وجميعها تقدم خدمات متميزة ومتنوعة. ويوجد عند مدخل كل محطة وقود شاشة رقمية تزود العملاء بأسعار الوقود بجميع أنواعه، ومن أشهر محطات الوقود فِيْ الإمارات حتى الآن

محطة بترول الامارات.

شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

أسعار النفط فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة أدنوك

أسعار المنتجات البترولية فِيْ دولة الإمارات موحدة لجميع شركات الوقود وبحسب نشرة أدنوك للطاقة فإن أسعار المنتجات البترولية فِيْ فروعها كَمْا هُو مبين فِيْ الجدول أدناه

يكتب السعر (درهم) وحدة بدءا من بنزين ممتاز 98 ▲ 4.63 لتر 01 يوليو 2022 بنزين 95 خاص ▲ 4.52 لتر 01 يوليو 2022 بنزين 91 بلس ▲ 4.44 لتر 01 يوليو 2022 ديزل ▲ 4.76 لتر 01 يوليو 2022 اسطوانة غاز (25 رطلا) 36.75 اسطوانة 10 فبراير 2022 اسطوانة غاز (50 رطلا) ين ياباني 68.25 اسطوانة 10 فبراير 2022

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا الذي اكتشفنا فِيْه مقدار لتر البنزين فِيْ الإمارات 2022 وكَمْ سعر الغاز الطبيعي وتحدثنا أيضًا عن أسعار المشتقات النفطية التي توفرها شركة أدنوك للطاقة.