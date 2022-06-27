كَمْ سعر مجلة ماجد فِيْ السَعُودِيْة

ما هُو سعر مجلة ماجد فِيْ السَعُودِيْة هذه المجلة مخصصة للأطفال دون سن السابعة عشر، تصدر منذ أكثر من 43 عامًا وتحديداً اعتبارًا من الثامن والعشرين من فبراير 1979، وذلك لتثقيف وتنوير عقول الأطفال، لذلك من خلال مجلة ماجد سنتعلم بالإضافة إلى تكريمه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وما هِيْ أهم فصول وشخصيات المجلة.

مجلة ماجد

مجلة ماجد هِيْ المجلة الأكثر شعبية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة، وتصدر هذه المجلة أسبوعياً منذ 28 فبراير 1979 م. بحَلْول نهاية عام 2022، ولكن منذ بداية عام 2022 أصبح عددًا شهريًا وجدير بالذكر أنه تم إطلاق موقع إلكتروني جديد لمجلة ماجد. وببساطة، فإن قناة فضائية أطلقت عام 2015 تحمل اسم المجلة لأنها مرتبطة بها، بالإضافة إلى تطبيق يمكنك تنزيله من Apple Store ونظام Android.

ما هُو سعر مجلة ماجد فِيْ السَعُودِيْة

توفر مجلة ماجد لعملاء المملكة العربية السَعُودِيْة اشتراكًا سنويًا فِيْ جميع إصدارات المجلات بقيمة 138 ريالًا سعوديًا. فقط حيث أنه يحتوي على العديد من الأبواب التي تحتوي على العديد من الشخصيات الكوميدية وفِيْ مقدمتها شخصية ماجد.

مجلة ماجد للأبواب

ومن أهم وأبرز أقسام المجلة ما يلي

بستان المعرفة.

أحباء الله.

مسابقات.

الدورة المعرفِيْة لماجد.

تعلم الإنترنت مع Zh Smart.

مع الأصدقاء القلم.

بين ماجد واصدقائه.

صباح الخير يا وطني.

قص ورق.

مجلة رياضية.

الكراميل

لدي مشكلة.

مغامرات ماجد على طريق الحرير.

شخصيات مجلة ماجد

تتمثل أهم وأبرز شخصيات مجلة ماجد فِيْ الأسطر التالية

ماجد – كسول جدا – نشيط – ذكي زكية.

كريم ديجيتال – كاراميلا – أمونة – مدرسة البنات.

النقيب خلفان – الملازم مريم – مساعد فهمان.

فضولي – خالتي عوشة – ناقة الصابر.

حنطوفة – الدلة والفنجان – طرطوف.

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال، كَمْ تبلغ تكلفة مجلة ماجد فِيْ السَعُودِيْة، تعرفنا من خلاله على مجلة ماجد التي تصدرها بعض دور النشر فِيْ أبوظبي، وتعرّفنا على سعرها فِيْ السَعُودِيْة، بالإضافة إلى لأهم وأبرز أبوابها وشخصياتها.