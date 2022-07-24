كَمْ سعر ومواصفات جوال اوبو الجديد فِيْ السَعُودِيْة

يعد هاتف Oppo الجديد أحد الهُواتف التي تنافس الشركات المتخصصة الرائدة عالميًا، وعلى الرغم من ظهُور شركة Oppo مؤخرًا فِيْ الأسواق، إلا أنها استطاعت تقديم هُواتف مميزة منها Oppo Reno 6 وهُواتفها المتكيفة. جميع الفئات لأنها متوسطة السعر ولديها إمكانيات كبيرة، وعندما تعرف أسعار هُواتف Oppo فِيْ السَعُودِيْة يمكنك الشراء بالتقسيط أو نقدًا، وهناك موزعون معتمدون للشركة للحصول على الضمان، وسوف نقدم تقرير كامل عن موبايلات اوبو الجديدة بالأسواق.

اوبو موبايل جديد

كل عام تقدم لنا شركة Oppo العديد من الهُواتف المميزة والتي تضيفها كل عام. أما بالنسبة لهاتف Oppo Reno 8 الجديد، فمن المتوقع إطلاقه فِيْ السوق السعودي أو فِيْ العالم العربي نهاية الشهر الجاري. أو مطلع الشهر المقبل، بحسب مصادر جديدة، ويمكن شراؤها من خلال الموزعين المعتمدين أو من خلال مكتبة جرير بعد أن تعلن عن توفرها على موقعها الرسمي.

مواصفات موبايل Oppo Reno 8

تقدم الشركة هُواتف فِيْ نسختين من هاتف Oppo Reno 8 لتلبية احتياجات العملاء بأسعار مناسبة، وسيكون الاختلاف بين إصدار وآخر من خلال المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية، ومن المتوقع أن تكون المواصفات على النحو التالي

إصدار Reno 8 بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

بينما الإصدار الثاني يتوقع أن تصل الذاكرة الداخلية إلى 256 جيجابايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت كحد أقصى.

دقة الكاميرا عالية سواء كانت الكاميرا الخلفِيْة أو كاميرا السيلفِيْ، أما بالنسبة للحجم الأقصى للكاميرا الخلفِيْة فمن المتوقع أن تكون 50 ميغا بكسل لكن لم يتم تأكيدها بعد، وستقوم الكاميرا الأمامية يكون 32 ميغا بكسل

دعم الشحن السريع والقدرة على إنهاء الشحن فِيْ أربعين دقيقة وربما أقل.

بطارية 4500 مللي أمبير، متوفرة بعدة ألوان.

ما هُو سعر اوبو رينو 8

الدولة العربية الأولى المتوقع استلامها للجوال هِيْ السَعُودِيْة، وسيكون السعر 1،737 ريالاً سعودياً بمتوسط ​​سعر النسخة الأولى، والدولة الثانية الإمارات العربية المتحدة، ومتوسط ​​السعر 1،729 درهم إماراتي، وهذه هِيْ أسعار نسخة 128 جيجا داخل الدولة.