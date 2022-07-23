كَمْ سلم رواتب شركة الكهرباء  الجديد 1444 مع البدلات بالسَعُودِيْة 

جدول الرواتب الجديد لشركة الكهرباء 1444 فِيْ السَعُودِيْة هُو الأكثر طلبًا فِيْ الوقت الحالي من قبل عدد كبير من الشركات التابعة للشركة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتم تحديد سلم الرواتب لتحديد قيمة الراتب الذي يتقاضاه كل عامل والموظف فِيْ الهِيْئة مستحق رسميًا بناءً على بعض العوامل، وهِيْ تفاصيل سلم رواتب الموظف مبينة ببيان الشركة السَعُودِيْة للكهرباء، وأعلنت الإدارة عن جميع رواتب الموظفِيْن التي يتقاضاها الموظفون والتي تتفاوت بين الخريجين. للجامعات والمعاهد الخاصة للشركة، والآن سنراجع من خلال هذه السطور سلم الرواتب الجديد 1444 لشركة الكهرباء.

جدول رواتب شركة الكهرباء الجديد 1444

يعتبر جدول رواتب شركة الكهرباء من الأمور المهمة التي تريد تجديدها بشكل دائم، حيث يوضح جميع الرواتب التي يستحقها جميع عمال شركة الكهرباء على النحو التالي.

خريج معهد التدريب التابع للشركة بالثانوية وسنتين بالمعهد يتقاضى راتباً قدره 7500 ريال سعودي.

تخرج من بكالوريوس الهندسة الكهربائية بحد أدنى 17،889 ريال سعودي.

يتقاضى خريج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والصناعية راتباً قدره 10،600 ريال سعودي.

خريجي الهندسة وحملة الماجستير بحد أدنى 10.000 ريال سعودي.

راتب قارئ العداد 4000 ريال كحد أدنى.

بدل استخدام سيارة خصوصية داخل المدينة 500 ريال

بدل استخدام سيارة خصوصية خارج المدينة 1000 ريال سعودي

بدلات العاملين فِيْ شركة الكهرباء

نجد أنه بالإضافة إلى الراتب الأساسي، يتلقى العديد من الموظفِيْن مجموعة من البدلات، والتي تتمثل فِيْ سلسلة من الموضوعات، وهِيْ كالتالي.

العمل داخل المحطات بعيدًا عن المنازل.

بدل السفر.

بدا الأمر وكأنه تغير فِيْ اللون من اللون الوردي.

مهمة وردية ثابتة.

بالإضافة إلى مكافأة سنوية.

بدل السلامة الصناعية.

يتحسن

تنقل إضافِيْ لقارئ العداد.

مواعيد دفع أجور عمال شركات الكهرباء

وجدنا للعاملين فِيْ شركة الكهرباء مواعيد محددة لصرف رواتبهم بناء على ما تحدده الشركة وهُو اليوم السابع والعشرون من كل شهر.