كَمْ ضمان المطلقة 1443 وشُروطْ التقديم للاستفادة من الضمان المطور

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سؤال ما مقدار الضمان للمطلقات 1443 تم توضيح شُروطْ الضمان الاجتماعي المطورة للمطلقات والأرامل، بعد أن تلقى حساب خدمة العملاء التابع له العديد من الاستفسارات حول وضع المطلقات فِيْ النظام المتطور، وشُروطْ التسجيل المطلقة فِيْ الضمان الجديد.

كَمْ هُو الضمان المطلق 1443

كَمْ هُو الضمان المطلق 1443 منذ إدخال نظام الضمان الاجتماعي المتقدم، تذكر وزارة الموارد البشرية بشكل قاطع أن المطلقات والأرامل هن أكثر الفئات أهلية للحصول على الضمان الاجتماعي المتقدم. الشرط الأساسي هُو إثبات استقلالية المتقدمة، وأنها تعيش فِيْ المنزل ولا تعتبر معالة فِيْ أسرة أخرى، يرجى ملاحظة أن المطلقات اللواتي يعولن يحصلن على 1،000 ريال سعودي، ويتقاضى كل معال 500 ريال كأفراد منفصلين.

شُروطْ شحن الضمان المطلق

أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن الشُروطْ التي يجب على المطلقات استيفاؤها للتمتع بالضمان الاجتماعي، وهذه الشُروطْ على النحو التالي

يشترط فِيْ المتقدمين المعتمدين أن يكونوا مواطنين سعوديين، باستثناء زوجات الرجال السعوديين الذين لديهم أطفال سعوديين.

الإقامة الدائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

إثبات استقلالية المنزل.

لديك حساب جاري فِيْ البنك.

الدخل الشهري للمطلقات أقل من حد الضمان المطوّر.

خطوات التسجيل فِيْ Developer Guarantee

للسماح للمطلقات بالتسجيل للحصول على ضمان المطور، اتبع الخطوات التالية

فِيْ البداية، اذهب إلى الموقع ضمان المطور.

ثم انقر فوق تسجيل دخول جديد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

ثم انقر فوق نظام ضمان جديد.

أكَمْل نموذج الطلب بإدخال البيانات المطلوبة.

ثم يتم إرفاق جميع المستندات والأوراق التي تدعم الطلب.

تواصل مع مطور الضمان الاجتماعي

يمكن لأي شخص الاتصال بإدارة الضمان الاجتماعي باستخدام إحدى طرق الاتصال التالية