كَمْ عدد ابناء الفنان عبدالمجيد عبدالله

كَمْ عدد اطفال الفنان عبد المجيد عبدالله من أهم الفنانين والمطربين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، صاحب صوت قوي مع حَلْاوة غرافِيْكية وشخصية خاصة، بالإضافة إلى أعماله الفنية الشهِيْرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين التأليف والغناء. حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

من هُو عبد المجيد عبدالله –

هُو ملحن ومغني من المملكة العربية السَعُودِيْة. يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا. ولد عام 1962 فِيْ حكومة العارضة بالمملكة العربية السَعُودِيْة. بدأ عبد المجيد عبد الله مسيرته الفنية بدعم من السيد إبراهِيْم سلطان عندما اكتشف موهبته، مما دفع إبراهِيْم سلطان لمرافقته. عبد المجيد عبد الله لراديو جدة ليغنيها، وكانت أولى أغانيه أغنية للعندليب عبد الحَلْيم حافظ والأغنية الثانية للفنانة شريفة فاضل، ثم أحيا عبد المجيد حفلاً على مسرح نادي الاتحاد السعودي وهُو فِيْ الثالثة عشرة من عمره. قديم

سيرة عبد المجيد عبدالله

أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة السَعُودِيْة ما يلي

الاسم والنسبة عبد المجيد عبد الله.

اسم الأب أحمد بن مطهر العبدالله – قاضي شرعي.

اسم الأم غير معروف.

الإسم المستعار عبد المجيد عبدالله.

المسمى الوظيفِيْ أمير طرب.

العلامة الفلكية غير معروف.

تاريخ ومكان الميلاد من مواليد مدينة جيزان سنة 1962 م.

الإقامة جدة، المملكة العربية السَعُودِيْة، عاش فترة من الحياة فِيْ دولة الكويت.

العمر 61-62 سنة.

الجنسية الجنسية السَعُودِيْة.

الدين أو الدين الإسلام.

الاسم غير معروف.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

المؤهلات غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

لغات أخرى لا يوجد.

المهنة موسيقي ومغني.

الراعي شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

سنوات العمل بدأ عبد المجيد عبدالله مشواره الفني عام 1979 م. – لكن بدايتها الحقيقية كانت عام 1984 م.

كَمْ عدد اطفال الفنان عبد المجيد عبدالله

للفنان عبد المجيد عبد الله ولدان فقط الأول عبد الله عبد المجيد عبد الله والثاني محمد عبد المجيد عبد الله، والجدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد عبد الله تزوج مرة واحدة فقط ولكن زوجته غير معروفة فِيْ إعلامي لكن أبنائه سمعتهم رائعة لكون والدهم من أشهر الفنانين والموهُوبين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أهم أعمال الفنان عبد المجيد عبدالله

قدمت الفنانة العديد من الأعمال الفنية منها ما يلي

البوم عبد المجيد عبدالله

ومن أهم وأبرز ألبومات الفنان عبد المجيد عبدالله ما يلي

عائلتي.

ظل صنع.

أتخيل.

ابنتي.

يا إلهِيْ اليوم.

الانتظار لي.

رسالة حب.

العودة بأمان.

حان الوقت.

ايرين.

إلقاء اللوم على.

ألف ليلة وليلة.

لديك الأخبار

محبوب.

انت تستحق.

الوعد.

لا ترحَلْ.

اغاني عبد المجيد عبدالله

تتمثل أهم وأبرز أغاني الفنان عبد المجيد عبد الله فِيْ السطور التالية

أنا متابعة لكَمْ.

ثني قوسك.

حنانك قد انتهى.

حبي الذي عاش فِيْ العين.

خطأك.

حبي الاول.

نزاع.

على من يقع اللوم

آه عينيه.

الموت الأحمر.

ذاكرتك.

من أجل السر.

انتهى الوقت.

حسابات عبد المجيد عبد الله على مواقع التواصل الاجتماعي

حسابات الفنان فِيْ السطور التالية

تويتر الفنان عبد المجيد عبدالله “”.

انستجرام للفنان عبد المجيد عبدالله “”.

سناب شات الفنان عبد المجيد عبدالله “”.

لذا؛ وصلنا عبر مقال عن عدد أطفال الفنان عبد المجيد عبد الله، التقينا من خلاله بالفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وكذلك سيرته الذاتية، بالإضافة إلى عدد أبنائه كَمْا تبين. أن لديه ولدين، كَمْا ناقشنا حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.