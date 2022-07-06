كَمْ عدد ابناء حازم شومان

كَمْ عدد اطفال حازم شومان انتشرت صباح أمس 5 تموز / يوليو، نبأ وفاة خالد شومان نجل الداعية السلفِيْ والطبيب المصري حازم شومان، فنتعرف من خلالها على عدد الأبناء الذين أنجبهم حازم شومان، و وهِيْ أهم الأعمال التي قدمها.

من هُو حازم شومان –

حازم شومان داعية إسلامي سلفِيْ. كَمْا يعمل طبيبًا مصريًا. حازم شومان تخرج من كلية الطب بجامعة المنصورة. يذكر أنه يبلغ من العمر حوالي 47 سنة. ولد فِيْ 10 ديسمبر 1974 م. احدى قرى محافظة المنصورة. كخطيب يقدم العديد من الدروس الدينية فِيْ المساجد، كَمْا قدم العديد من البرامج الدينية من خلال عدة قنوات مثل قناة الناس وقناة الرحمة. جدير بالذكر أنه تم منعه من التحدث أمام الجمهُور فِيْ المسجد بشكل دائم من قبل وزارة الأوقاف المصرية.

سيرة حازم شومان

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالداعية السلفِيْ حازم شومان فِيْ النقاط التالية

الاسم الكامل د. حازم شومان.

الاسم بالانجليزي دكتور حازم شومان.

مكان الميلاد محافظة المنصورة، جمهُورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1974 م

العمر 47 سنة.

الجنسية مصري.

الدين والإيمان الإسلام.

الطائفة والاسم المذهب السني.

العرق عربي.

المهنة والنشاط شيخ وخطيب اسلامي.

التعليم درجة الطب.

ألما ماتر جامعة المنصورة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

عدد الأولاد أربعة أولاد “3 بنات وولد واحد”.

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

أبرز أعماله أنا لا أفهمني – أيام لا تعوض – أبدأ من جديد – أتمنى لو تابت.

كَمْ عدد اطفال حازم شومان

للخطيب الشاب والطبيب المصري حازم شومان أربعة أبناء وثلاث فتيات “مريم – سارة – يمنى” وابن واحد “خالد” توفِيْ صباح أمس الموافق 5 يوليو 2022، والجدير بالذكر أن حازم شومان لم يعلن. فِيْما سبق عن هُوية الأم اسم زوجته، لم يذكر سوى أنه تزوج امرأة واحدة فقط، على عكس ما انتشر فِيْ كثير من جوانب أكثر من امرأة.

سبب وفاة الداعية الإسلامي ابن حازم شومان

سبب وفاة خالد حازم شومان، نجل الداعية الإسلامي حازم شومان، مرض عضال، والجدير بالذكر أن والده أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر نبأ الوفاة، قائلاً

أهم كتب الداعية حازم شومان

قدم الداعية السلفِيْ حازم شومان العديد من الكتب المختلفة، من أهمها وأشهرها ما يلي

لا أفهم.

أيام لا يمكن تعويضها.

إبدأ من جديد.

اغفر لي.

الفتيات مجنونة بي.

مفاتيح خزينة الله.

قررت خلع الحجاب.

تويتر حازم شومان

للخطيب حازم شومان حساب شخصي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، من خلال هذا الحساب يشارك فِيْ لقاءاته الدعوية، حيث يمتلك شومان قاعدة جماهِيْرية كبيرة ويتبعه قرابة 17 ألف متابع، ويمكن الوصول إلى حساب حازم شومان بشكل مباشر. “.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن عدد الأبناء الذين أنجبهم حازم شومان، تعرفنا من خلاله على حازم شومان الداعية السلفِيْ، بالإضافة إلى عدد أبنائه وما سبب وفاة نجله خالد، فِيْ بالإضافة إلى أهم كتاباته وأبرزها.