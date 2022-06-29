كَمْ عدد افراد فرقة ايتيز الكورية

كَمْ عدد أعضاء فرقة الرقص الكورية العالمية Etiz بعد توقيع عقد مع شركة أمريكية منذ فترة، زاد نشاط الفرقة فِيْ التأليف والأغنية، فبدأ البحث بأكثر من عدد أعضاء الفرقة وتقديم كل راقِصَّة فِيْها، واهتم بجمع معلومات عن هاييتي. .. لتقديمها أكثر من خلال معلوماتها الأساسية، ومن ثم تتعامل كل مجموعة من هذه المجموعة مع أعمال فرقة ATIZ وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إنها مجموعة الكورية

Ateez هِيْ فرقة رقص وأغنية كورية ظهرت لأول مرة فِيْ أكتوبر 2022، واشتهرت Ateez بعد إطلاقها عدة ألبومات، كان آخرها صدر فِيْ مارس الماضي باللغتين الكورية واليابانية، وحظيت بإشادة الملايين من المعجبين. اسم الفرقة هُو اختصار لـ A TEEnager Z، وهِيْ فرقة كورية للأولاد.

كَمْ عدد الأعضاء فِيْ فريق Itez الكوري

يتكون ATEEZ من ثمانية أعضاء، جميعهم كوريون، والراقص الرئيسي معروف باسم “Yunho”. ظهر هؤلاء الأعضاء كفرقة فِيْ 28 أكتوبر 2022 فِيْ أغنيتين. سجلات RCA الولايات المتحدة الأمريكية.

هم أعضاء

يعتبر راقصو Etiz موهُوبين للغاية ويظهرون جميعًا فِيْ جميع مقاطعهم وهم بالترتيب التالي

يونهُو

هُو الراقص الرئيسي فِيْ فرقة ETIZ، اسمه الكامل هُو Jeong Yunho وولد فِيْ 23 مارس 1999 فِيْ جوانجو، كوريا الجنوبية.

سيونغ هُوا

اسمه الكامل Park Seonghwa وهُو مغني ولد فِيْ 3 أبريل 1998 فِيْ مسقط رأسه فِيْ Gyeongnam، كوريا الجنوبية.

هُونغ جونغ

اسمه الكامل هُو “Kim Hong Jong” ومكانه فِيْ الفرقة هُو مغني الراب الرئيسي والكاتب والمنتج. ولد كيم فِيْ 7 نوفمبر 1998. فِيْ أنيانغ، كوريا الجنوبية ودرس فِيْ أكاديمية “SIMS” فِيْ هُونغ يونغ. يعتبر أول عضو فِيْ الفريق.

يو غنت يوسانغ

Yoosang، واسمها الكامل Kang Yoosang، مغنية وراقِصَّة فِيْ فرقة ATEZ. ولد فِيْ 15 يونيو 1999 فِيْ بوهانج بكوريا الجنوبية. يحب Kang ألعاب الفِيْديو والتصوير بالكاميرات الطائرة.

سان سان

اسمه الكامل تشو سان، وهُو الراقص والمغني الرئيسي فِيْ فرقة ATEEZ. ولد سان فِيْ جيونجسان بكوريا الجنوبية فِيْ 10 يوليو 1999. ويعتبر من أوائل أعضاء الفرقة الذين يتمتعون بموهبة الغناء، لكنه لم يحاول الرقص بعد.

مينجي

Song Mingi هُو مغني راب وراقص، ولد فِيْ 9 أغسطس 1999. كان مينجي متدربًا سابقًا فِيْ شركة Maru Company. يعتبره الأعضاء الآخرون الأكثر خجلاً بينهم، لكنه أحد أكثر الراقصين والمغنيين موهبة فِيْ المجموعة.

jongho

وُلد تشوي جونغهُو فِيْ سيول، كوريا الجنوبية فِيْ 12 أكتوبر 2000، وهُو مغني بارز وراقص ماكني فِيْ المجموعة، وهُو أصغر عضو فِيْ مجموعته.

وو الشاب

Jung Wooyoung هُو راقص ومغني وكاتب أغاني رائد ولد فِيْ Gyeonggi-do، كوريا الجنوبية فِيْ 26 نوفمبر 1999. شارك Wooyoung فِيْ عدد من المسابقات وتقدم إلى النهائيات.

أعمار أعضاء ATEZ

يبدو أن أعضاء ATEEZ هم من المراهقين أو الشباب، لذلك كان بعض متابعيهم فضوليين لمعرفة أعمارهم من خلال النقاط التالية

تشوي سان، 23 عامًا.

كيم هُونغ يونغ، 24 سنة.

سونغ مينجي، 23 عامًا.

Jeong Yunho يبلغ من العمر 23 عامًا.

تشوي جونغهُو، 22 عامًا.

جونغ وويونغ، 23 عامًا.

كانغ يوسانغ يبلغ من العمر 23 عامًا.

بارك سيونغوا، 24 عامًا.

أسماء أيتيز بالكورية

يتم البحث عن أسماء فريق ETIZ باللغتين العربية والكورية ونقدم أسمائهم باللغات الثلاث من خلال الجدول التالي

أسماء فرق ATIZ بالعربية أسماء أيتيز بالكورية أسماء فرق Itez باللغة الإنجليزية تشوي سان 최산 تشوي سان كيم هُونغ يونغ 김홍중 كيم هُونغ جونغ أغنية مينجي 기 기 أغنية مينجي حديقة سيونغهُوا 박성화 بارك سيونغ هُوا كانغ يوسانغ 여상 여상 كانغ يوسامج تشوي جونجو 최종호 تشوي جونجو جيونج يونهُو 정우영 جونغ يونهُو جونغ وويونغ 정윤호 يونغ وونغ يونغ

إنها حسابات مجموعة كورية رسمية

تمتلك فرق إتزي الكورية حسابات يتجمع فِيْها عدد كبير من المعجبين لمشاهدة أحدث أعمال هذه الفرقة والصفحات الرسمية تعرض بعض التدريبات والأغاني القادمة للفرقة، بالإضافة إلى صور راقصات المجموعة من وراء الكواليس، وفِيْما يلي الصور الرسمية حسابات مجموعة Etze

انستجرام ايتيز باند الحساب لديه اكثر من سبعة ملايين متابع وللدخول على حساب “”.

Twitter ATIZ عدد المتابعين يقترب من 3.5 مليون متابع، ويتم تسجيل الدخول مباشرة إلى حساب “”.

فريق Facebook Aites يتابع حسابهم أكثر من مليون متابع للوصول إلى الحساب الرسمي لمجموعة “”.

وبذلك نختتم هذا المقال عن عدد أعضاء فريق ATEEZ الكوري وتوسعنا بشكل أكبر من خلال تقديم الفريق بالإضافة إلى أعضاء الفريق وأعمارهم الفعلية وأسمائهم باللغات الكورية والإنجليزية والعربية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. المواقع.