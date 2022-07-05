كَمْ عدد السعوديين المسجلين فِيْ حساب المواطن حساب المواطن هُو أحد برامج الدعم المالي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد فِيْ ظل ظروف وضوابط محددة.

برنامج حساب المواطن

تسعى المملكة العربية السَعُودِيْة إلى إعداد الخطط والمشاريع والبرامج التي تساهم فِيْ تطوير تقديم الخدمات للمواطنين فِيْ جميع القطاعات، ومن هذه المشاريع إطلاق برنامج حساب المواطن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة. فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يقوم البرنامج على منح وصرف مبالغ مالية للعديد من الأشخاص لمساعدتهم مالياً.

كَمْ عدد السعوديين المسجلين فِيْ حساب المواطن

بلغ إجمالي عدد السعوديين المسجلين فِيْ برنامج حساب المواطن 15 مليون شخص، يستفِيْد منهم ما يقرب من 12.7 مليون شخص من دعم البرنامج، بحسب ترخيص برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي. الجدير بالذكر أن الدفعة الأخيرة لدعم برنامج حساب المواطن قدرت بمبلغ 68.8 مليار ريال.

القواعد الجديدة لصرف حساب المواطن 1443

تشمل القواعد والشروط الجديدة لصرف حساب المواطن ما يلي

لصرف حساب المواطن يجب أن تكون البيانات المدخلة صحيحة، حيث سيتم تعليق استلام الطلبات بعد مارس 2022.

الموافقة على طلبات التسجيل التي كانت قبل مارس 2022 واستيفاء جميع المتطلبات.

إرفاق وثيقة رسمية تثبت استقلالية المستفِيْد.

يجب أن يكون لدى المستفِيْد حد أقصى للأهلية.

تاريخ اصدار حساب المواطن 2022

سيتم صرف حساب المواطن يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 بناءً على إذن برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي على منصة تويتر، حيث سيتم الصرف على أساس القرارات والضوابط الجديدة الصادرة من خلال الأمر الملكي إضافة دعم مالي فِيْ برنامج حساب المواطن المقدر بنحو 8 مليارات سعودي.

برنامج حساب المواطن على تويتر

يحتوي برنامج حساب المواطن على صفحة رسمية على منصة Twitter، والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة “” حيث ينقل البرنامج الأخبار والتعليمات والقرارات الجديدة المتعلقة بصرف الدعم لبرنامج حساب المواطن.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن عدد السعوديين المسجلين فِيْ حساب المواطن وما هُو حساب المواطن وقيمة الدعم الاضافِيْ وقد قمنا بربط حساب تويتر ببرنامج حساب المواطن.