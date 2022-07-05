كَمْ عدد المسجلين فِيْ حساب المواطن فِيْ السَعُودِيْة

كَمْ عدد المسجلين لحساب المواطن فِيْ السَعُودِيْة، بحسب ما أعلنت إدارة البرنامج، وصل عدد المسجلين فِيْ البرنامج إلى رقم غير متوقع خلال شهرين من بدء وظيفة التسجيل عبر المنصة كدليل. من الأعباء المالية الصعبة التي تثقل كاهل المواطن، والتي بدورها ستزودك بفكرة عامة عن الآلية، إن شاءت، ستعلمك أيضًا طرق الاتصال الأخرى.

ما هُو حساب المواطن فِيْ السَعُودِيْة

حساب المواطن هُو برنامج وطني مقترح فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لدعم الأسر السَعُودِيْة ذات الدخل المحدود والمتوسط ​​، صادر عن الحكومة منذ ديسمبر 2017. يعمل البرنامج على ضمان المراسلات مع المستفِيْدين المسجلين على المنصة الإلكترونية، للاطلاع على صحة بياناتهم. الحسابات الموجودة فِيْه، وفِيْ عام 2022 تم إطلاق برنامج يعمل على الهُواتف الذكية ويقدم عدة خدمات مثل الاطلاع على الحسابات وتصحيح بياناتها والتحقق من الاعتراضات والأهلية وتتبع المدفوعات المالية.

كَمْ عدد الأشخاص المسجلين فِيْ حساب المواطن بالمملكة العربية السَعُودِيْة

وبحسب آخر إحصائية أُعلن عنها فِيْ مايو 2022 بشأن عدد المخالفِيْن فِيْ حساب المواطن منذ إطلاقه فِيْ الأول من فبراير، أكدت إدارة المنصة الإلكترونية أنها وصلت إلى نحو 11841.969 مستفِيْدًا بتطبيق مكتمل، فِيْما بلغ عدد الطلبات المستقلة. تجاوزت الحد البالغ 3430. 698 طلبًا، بينما بلغ عدد المعالين من المستفِيْدين نحو 8411271 فردًا وبالتفصيل تجاوز عدد الأسر حد 8.63 مليون أسرة، وهُو عدد المسجلين الذين اكتسبوا القدرة على التنقل. البطاقة، إما من قبل رب الأسرة أو من يعولهم، 8417 نسمة، وعدد المواطنات المتزوجات من أجنبيات 30554 مواطناً، فِيْ حين بلغ عدد المواطنين المسجلين كسكن مستقل 687.9 فرداً، والمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي مع من يعولهم 2.477. مليون شخص.

تسجيل حساب مواطن

أكدت إدارة منصة حساب المواطن الإلكتروني أن التسجيل لا يزال متاحًا ولا يقتصر على فترة محددة، ويمكن لأي مواطن أو أجنبي متزوج من امرأة سعودية تتوفر فِيْه الشروط المطلوبة لتسجيل المنصة الدخول إليها والتسجيل مباشرة. من خلال الرَابِطْ أدناه مباشرة “”، بالإضافة إلى توفر خدمة “صوتك” التي يمكن الوصول إليها مباشرة.

حساب المواطن على تويتر

وأكدت إدارة البوابة أنها المنصة المخصصة الوحيدة التي تسمح للمواطن أو المستفِيْد الداعم بتقديم طلبات التسجيل وتوفر وسيلة اتصال مباشرة مع المستفِيْدين. التحقيق وحَلْ المشاكل الروتينية والشكاوى المتعلقة بالتسجيل فِيْ البرنامج.

أهداف برنامج حساب مواطن

تتمثل أهداف حساب مواطن فِيْ الآتي

الحد من تأثير التوسع الاقتصادي وتأثير الإصلاحات الاقتصادية الحكومية على المواطنين وذوي الدخل المحدود.

زيادة فاعلية الدعم الحكومي من خلال تطوير برنامج يوجه المنافع إلى المضطهدين.

تشجيع المواطن على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

لذا؛ فِيْ ضوء إيجازنا لأبرز أهداف برنامج حساب المواطن نختتم فقرات هذه المقالة المختلفة والتي كانت بعنوان كَمْ عدد الأشخاص المسجلين فِيْ حساب المواطن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتحدثنا من خلال فقراته الكثيرة عن أهم الخدمات الموجودة على المنصة، كَمْا نلقي الضوء على كيفِيْة التسجيل والاطلاع على الحسابات الشخصية.